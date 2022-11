Poza publicată de Adela Popescu după ce Radu Vâlcan a plecat: Ce e rău se uită, ce e bun, e bine primit

„Poza asta mi-a făcut-o Radu la ultimul prânz înainte de plecarea lui în Thailanda”, a scris, luni, Adela Popescu pe Instagram, unde a publicat și imaginea de mai sus.

„Sigur, știu, o lună trece repede. Am mai experimentat asta și ce e rău se uită, ce e bun, e bine primit. Dacă până acum lăcrimam nițel după despărțirile de la aeroport, de data asta, m-am făcut că nu bag de seamă golul din stomac și m-am concentrat pe lucruri concrete. Mai exact, programul copiilor, treburi administrative, chestii de ordine internă, etc. Pentru că, real, cu trei copii acasă, cu programe diferite de dus-adus la școală/grădi, opționale, activități, cumpărături, lansări de piese, emisiuni, finală “Sunt celebru, scoate-mă de aici”, campanii, manichiuri, etc, chiar nu mai e timp de văicăreli”, a mai scris Adela Popescu pe Instagram.

„Insula Iubirii”, reality show-ul prin intermediul căruia concurenţii au şansa să îşi pună la încercare intensitatea şi veridicitatea sentimentelor, se pregăteşte să întâmpine noi cupluri curajoase şi dornice să trăiască experienţa vieţii lor. Zilele aceastea, Radu Vâlcan şi echipa de filmare vor pleca în Thailanda, acolo unde se va filma cel de-al şaptelea sezon al show-ului de la Antena 1.

Adela Popescu, despre experiența în Republica Dominicană: Ceva ce nu o să mai fac niciodată

„Nu știu cum să încep, că mi se pare că a trecut un sfert de an... De fapt, nu mi se pare, chiar a trecut. Două luni jumătate am stat și cu tot cu pregătirea, atât a durat. E ceva ce nu o să mai fac probabil niciodată. (...) M-am dus foarte speriată. Prima săptămână a fost oribilă. (...) Bonei noastre nu îi ieșea viza. Primele două zile au fost un coșmar, Radu trebuia să fie plecat dimineața... Până la urmă, am zis că trebuie să găsim pe oricine și am găsit o doamnă care a stat o săptămână. Între timp, a ieșit și viza bonei, ce o apreciam înainte, dar ce o apreciez acum”, a spus Adela Popescu în cadrul emisiunii „Vorbește lumea” de la Pro TV.

Despre viața ei acum, Adela Popescu a spus că momentan este mamă cu normă întreagă: „Știți mamele care stau mult acasă, ceea ce sunt eu acum? Asta fac eu acum..."

Adela Popescu și Radu Vâlcan, anunț la început de an

La început de an, prezentatoarea de la „Vorbește lumea" a mărturisit că a făcut o achiziție mult așteptată. Adela Popescu și soțul ei și-au cumpărat o proprietate la mare.

„Acum doi ani, de Revelion, am pus pe o foaie trei dorințe. Prima: încă un frățior sau o surioară pentru Alexandru și Andrei. A doua: o casă la mare. A treia: mai aștept. Frățiorul a venit, a treia nu s-a îndeplinit încă, și… și… și… am plătit avansul pentru căsuța noastră de la mare. Mă rog, nu e o casă pe pământ, ci un apartament la care visez de ani. Sunt atât de fericită că îmi bubuie inima! De Radu nu mai zic, că deşi el avea ceva îndoieli (despre care o să vă povestesc altădată), acum îmi spune numai cum abia aşteaptă el să fie gata blocul (la vară) - şi să plece cu băieţii lui la Olimp (nouă ni se pare cea mai frumoasă zonă a litoralului românesc, aşa că acolo este apartamentul), să îşi bea el cafeaua pe terasă în miros de pini şi apă sărată - căci da, blocul e înconjurat de o pădure de pini, la doar 100 m de mare. Un viiiiiis!!!

Eu îi zic să nu îmi mai fure fanteziile, că sigur ale lui au legătură cu infinity pool de la etajul 11 şi rapanele cu usturoi de la cherhanaua de lângă. Nu uitaţi să visaţi. Şi să vă şi notaţi undeva ce. Că trece anul şi uitaţi", a transmis artista Adela Popescu, tot pe contul de Instagram.

