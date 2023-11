Povestea neștiută a Oanei Ioniță Nedelcu: A avut un episod psihotic, nu ne-a mai recunoscut, a chemat poliția fiind convinsă că vrem să o ucidem. Nu știam ce înseamnă boala asta, a fost un șoc

Dincolo de frumusețe, viață în lumina reflectoarelor, succes, actorie, celebritate, Oana Ioniță Nedelcu, actrița pe care o puteți urmări acum în „Bravo, tată!”, cel mai nou serial de comedie difuzat pe Antena 1, a avut și momente grele. Și acestea au vizat-o pe femeia care i-a dat viață.

Mama vedetei, diagnosticată cu tulburare bipolară, a aflat că are cancer la sân în 2020. Au urmat doi ani grei, tratamente, speranță și rugăciune. Gheorghița, mama Oanei Ioniță Nedelcu, s-a stins din viață pe 21 aprilie 2022, după o lună în care a fost internată la Terapie Intensivă.

În tot acest timp, vedeta i-a fost alături mamei îngrijind-o, iubind-o și înțelegând-o până în ultima clipă. A avut grijă de ea ca de un copil. Și n-a fost deloc ușor.

Despre toate acestea, a vorbit într-un interviu pentru Spectacola.ro.

„M-am dus la Masterchef ca să-i mai fac o bucurie mamei, știam că nu mai are mult, nu a apucat să vadă toate edițiile. Tata a murit în ultima zi din 2013, practic de Revelion ciocnim și pentru el, timpul a vindecat de atunci.



Când vine vorba de mama, nici nu știu de unde să încep. Mama a avut cancer de sân, operat în 2020 imediat după starea de urgență. Era deja târziu, stadiu avansat, a refuzat să facă chimio și a mai trăit doi ani tratându-se cu diverse terapii alternative.

„Nu a fost o mama tipică, cumva rolurile noastre s-au inversat. Până la 10 ani am crescut la bunica (mama mamei) și apoi m-am mutat la ai mei. La 19 ani lucram deja ca model, mă mutasem cu chirie și am luat-o pe mama la mine deoarece pierduse casa în care locuia. De atunci a locuit la mine, cumva în grija mea pentru că nu prea se descurca singură. Era divorțată de tata și suferea de tulburare afectivă bipolară, despre care nu știam la momentul respectiv. Am aflat în 2008 exact în perioada în care filmam pentru „Inimă de țigan”. Atunci, mama a avut un episod psihotic, nu ne-a mai recunoscut, a chemat poliția și salvarea fiind convinsă că vrem să o ucidem. Nu știam atunci ce înseamnă boala asta, a fost șoc, ea s-a stabilizat după o lună la spital și i s-a dat tratament pe viață, de atunci au fost multe episoade, în fiecare an sau de două ori pe an ajungem la spital pentru că renunta la medicație”, a mai povestit vedeta.

„În 2017 a încercat să se sinucidă, în timpul unui episod psihotic. A fost greu și pentru ea, și pentru noi. Nu am vorbit niciodată despre asta cât era în viață, nu am vrut să sufere, ea nu accepta boala, o masca foarte bine, era inteligentă, citise mult, cultură generală mare și memorie beton”, a spus Oana Ioniță Nedelcu pentru Spectacola.ro.

Lupta mamei cu cancerul, o altă lovitură pentru actriță

„Legat de ultimii ei doi ani, am trecut prin stări neașteptate legat de situația ei. Prima mea reacție a fost să mă supăr. Nu înțelegeam de ce sunt atât de supărată pe ea pentru că a făcut cancer, de parcă ea ar fi vrut... Mă simțeam trădată gândindu-mă că am făcut multe eforturi ca ea să fie bine, în timp ce ea nu a spus că are o galmă în sân timp de doi ani, deși mergem foarte des la doctori pentru alte specializări.



Apoi am încercat să o conving să facă chimio și m-am frustrat mai tare, mă simțeam legată de mâini și credeam că e jobul meu să fac ceva după atâția ani în care găsisem mereu soluții pentru ea. Am înțeles că nu era vorba despre mine, am înțeles că ea trebuie să decidă și că eu trebuie să respect alegerea ei și în final am acceptat. Am acceptat că trebuie să respect timpul ei pe Pământ, că atunci când omul trebuie să plece, el are acest drept. Iar azi sunt recunoscătoare pentru tot ce am trăit împreună și încă mă vindec”, a mai zis vedeta pentru Spectacola.ro.

Vedeți continuarea aici - https://www.spectacola.ro/m-am-dus-la-masterchef-ca-sa-i-mai-fac-o-bucurie-mamei-drama-prin-care-a-trecut-oana-ionita-nedelcu-exclusiv_34688.html

