Povestea naşterii vaccinului Pfizer/BioNTech va deveni audiobook

'Vaccine: How the Breakthrough of a Generation Fought Covid-19' spune povestea soţilor Ugur Sahin şi Ozlem Tureci, care au creat primul vaccin aprobat clinic în lupta globală împotriva pandemiei de coronavirus.

Platforma Audible a obţinut drepturile pentru publicarea în Marea Britanie şi Commonwealth a versiunii integrale şi autorizate a poveştii naşterii acestei descoperiri medicale, care va fi lansată exclusiv în format audio în Marea Britanie pe 14 septembrie, înaintea versiunilor ebook şi carte tipărită.

Audiobook-ul, creat de jurnalistul Financial Times Joe Miller, va conţine intervenţii ale lui Sahin şi Tureci, confondatori şi directori executivi în cadrul BioNTech, compania germană de biotehnologie care a dezvoltat vaccinul distribuit în parteneriat cu compania farmaceutică americană Pfizer.

150 de ore de interviuri cu cei doi cercetători

Cartea va documenta cursa pentru producerea unui vaccin împotriva coronavirusului pe baza a peste 150 de ore de interviuri cu cei doi cercetători, precum şi cu zeci de angajaţi BioNTech, organisme de reglementare, politicieni şi oameni de ştiinţă din diverse locuri ale lumii.

Audiobook-ul descrie cum cei doi oameni de ştiinţă şi-au dat seama de pericolul unic pe care îl reprezintă COVID-19 la scurt timp după apariţia primelor cazuri la Wuhan şi cum compania pe care o conduc a folosit tehnologii de ultimă generaţie pentru a crea un vaccin-candidat eficient.

Va explica totodată că, deşi crearea vaccinul în sine a necesitat doar câteva săptămâni, procesul a avut la baza 30 de ani de cercetare şi inovaţie ştiinţifică oferind o perspectivă asupra potenţialului pe care tratamentul îl oferă în cazul altor afecţiuni.

Realizat în timp record

'Pentru că am putut urmări de aproape realizarea în timp record a primului vaccin anti-COVID-19 aprobat clinic, sunt încântat să pot spune povestea unei descoperiri care, cu siguranţă, se va număra printre cele mai mari realizări ştiinţifice ale vremurilor noastre', a spus Miller, notează Agerpres.

'Căutând de mult timp o soluţie împotriva cancerului, Ugur Sahin şi Ozlem Tureci au crezut în utilizarea puterilor sistemului imunitar. Victoria obţinută, într-unul dintre cele mai întunecate momente din istoria umanităţii, nu a fost un accident fericit. Aşa cum vom explica, a fost construită după decenii petrecute în căutarea unei viziuni unitare, care acum promite deblocarea unei noi generaţii de vaccinuri şi terapii', a mai spus el.

'Povestea incredibilă a lui dr. Sahin şi dr. Tureci arată cum, într-un moment de criză, perseverenţa omenească şi cercetarea ştiinţifică s-au impus', a declarat Aurelie De Troyer, responsabila departamentului de conţinut internaţional în cadrul Audible. 'Suntem onoraţi să lansăm această importantă lucrare ca Audible Original - oferind o nouă dovadă a angajamentului nostru pentru lansarea în premieră a unor cărţi premium', a adăugat ea.