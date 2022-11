Portretul unei fetițe din Maramureș a devenit cea mai premiată fotografie din lume. Cine este autorul - Foto în articol

Portretul unei fetițe din Maramureș a devenit cea mai premiată fotografie din lume, transmite Realitatea Plus. Autorul fotografiei este artistul Kerekes István, un fotograf din Târgu Mureș care are un palmares foarte bogat cu multe premii internaționale.

Fetița din fotografie a fost surprinsă pe prispa unei case din Maramureș, în anul 2009. Autorul a obținut 600 de premii internaționale în 58 de țări și a înregistrat chiar un record mondial pentru cea mai apreciată fotografie de tip portret de până acum. În perioada când a primit această distincție, în lume existau doar 5 artiști fotografi cu un astfel de premiu, Kerekes István fiind cel mai tânăr dintre ei.

Un tablou celebru a fost expus greşit timp de 77 de ani. A fost aşezat... invers

Un tablou al pictorului abstract Piet Mondrian a fost expus incorect timp de 77 de ani, au descoperit săptămâna aceasta responsabilii de la muzeul Kunstsammlung din Dusseldorf, unde poate fi văzut în prezent, informează AFP.



O retrospectivă majoră dedicată pictorului din Ţările de Jos a fost deschisă sâmbătă, culminând cu prezentarea tabloului "New York City 1", realizat în 1941. Această pictură a fost însă expusă cu susul în jos, a dezvăluit muzeul în această săptămână.



"Într-o fotografie din 1944 am văzut că tabloul se afla expus invers pe un şevalet şi m-a intrigat', a declarat sâmbătă Susanne Meyer-Buser, curatoarea expoziţiei, într-un interviu acordat cotidianului german Suddeutsche Zeitung.



Pictura, alcătuită din mai multe linii roşii, galbene şi albastre care se intersectează în unghiuri drepte, a fost apoi expusă la Moma din New York "un an mai târziu" cu susul în jos, explică Meyer-Buser.



Când a fost trimis muzeului din Dusseldorf, în 1980, tabloul a fost expus în acelaşi mod.



Eroarea ar fi putut fi cauzată de faptul că "pictura nu avea semnătură", potrivit lui Meyer-Buser.



Prin urmare, felul în care a fost expus a fost determinat de "numele artistului scris pe spatele ramei de către administratorul succesiunii" la momentul morţii lui Mondrian, în 1944.



Piet Mondrian, născut în 1872, a fost o figură marcantă a mişcării artistice din Ţările de Jos "De Stijl" ("Stilul"), cunoscută pentru liniile sale orizontale şi verticale şi pentru culorile sale primare.



În 1940, pictorul a plecat în Statele Unite la New York. Grilele rectilinii din picturile sale sunt inspirate de aspectul şi de zgârie-norii oraşului american.



Mondrian este celebru în întreaga lume pentru tabloul său "Victory Boogie Woogie", considerat una dintre cele mai importante picturi ale secolului XX, scrie Agerpres.

Celebrul tablou, 'Fata cu cercel de perlă', vandalizat pentru a fi 'salvată' planeta. Ce i-au făcut activiștii ecologiști 'Just Stop Oil'

Trei activişti pentru climă au fost arestaţi joi de poliţia olandeză după ce au vandalizat un celebru tablou al pictorului Johannes Vermeer, intitulat 'Fata cu cercel de perlă', care este expus în Muzeul Mauritshuis din Haga, informează AFP.

Cei trei activişti, care purtau tricouri pe care era imprimat mesajul 'Just Stop Oil' - numele unei cunoscute mişcări pentru protejarea climei -, au fost arestaţi pentru 'violenţă publică asupra unei proprietăţi', a transmis Poliţia olandeză, citată de site-ul nltimes.nl. Vezi mai mult AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News