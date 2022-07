Popa (BNR): Creșterea dobânzilor produce costuri pentru cei îndatorați, inflația produce costuri pentru toată lumea

"Asta facem la BNR: tratăm acest simptom, operând creşteri de dobândă, pentru ca simptomul să nu devină boală cronică (...) Am spus şi că uzuala comparaţie a dobânzilor cu cele din perioada 2012-2021 nu este deloc fericită, pentru că venim după 10 ani de dezinflaţie şi pentru că perioada aceasta, de inflaţie scăzută, s-a încheiat. Şi perioada dobânzilor real negative urmează să se încheie", a scris marţi Cristian Popa pe Facebook.



El a subliniat că este utilă comparaţia cu perioada anterioară anului 2012, dacă vrem să înţelegem încotro se duc dobânzile.



"Dacă vrem însă să înţelegem încotro se duc dobânzile, este utilă comparaţia cu perioada de dinainte de 2012, nu că se va repeta, dar aşa vom înţelege mai bine viitorul: după o dezinflaţie prelungită, de 10 ani, din păcate a urmat o inflaţie relativ rampantă, cea din ultimele 12-18 luni, declanşată atât de eforturile fiscale şi montare de depăşire a crizei COVID (deficite fiscale majore, reduceri de dobânzi, creaţie monetară) cât şi de criza energetică şi războiul din Ucraina. Deci pentru a înţelege viitorul trebuie să facem comparaţiile corecte: cu perioada de dinainte de 2012 mai exact. Dobânzile la dolar şi euro de 3-4-5% erau absolut normale atunci. La leu, dobânzi de 6-7-8% erau absolut normale atunci. Aceasta este noua normalitate spre care ne îndreptăm: normalitatea dobânzilor pozitive", a arătat reprezentantul BNR.



Potrivit sursei citate, deceniul dobânzilor mici şi cel al represiunii financiare se încheie, pentru că deceniul efectelor deflaţionise se încheie:

"deglobalizarea, tranziţia verde, şocul energetic, războiul, deficitele, creaţia monetară şi sugrumarea liberalismului creează inflaţie, şi aceasta se vede".



"Deci când vine vorba de dobânzi, anomalia a fost acest ultim deceniu, acum doar se revine la normal. Creşterea dobânzilor este desigur mai grea decât reducerea lor, ne gândim şi la debitori, însă creşterea dobânzilor produce costuri pentru cei îndatoraţi, inflaţia produce costuri pentru toată lumea", a mai scris Cristian Popa pe reţeaua de socializare.



Rata anuală a inflaţiei a urcat la 15,1% în luna iunie a acestui an, de la 14,5% în mai, în condiţiile în care preţurile mărfurilor nealimentare au urcat cu 17,92%, cele ale mărfurilor alimentare au fost mai mari cu 14,67%, iar serviciile au fost mai scumpe cu 7,81%, conform datelor publicate săptămâna trecută de Institutul Naţional de Statistică (INS).



În ceea ce priveşte indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, acesta a urcat marţi la 7,16% pe an, de la 7,14% pe an, luni, un nivel mai mare fiind înregistrat pe 27 iulie 2010, respectiv 7,18%, conform informaţiilor publicate de Banca Naţională a României (BNR).

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News