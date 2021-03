Polonia: Femeile care au combinat o icoană cu Sfânta Fecioara Maria cu simboluri LGBT scapă de acuzații

Conform BBC, cele trei activiste au afișat imaginile în 2019, răspunzând la o expoziție de Paște care descria „genul” și „LGBT” drept păcate. Icoana folosită în colaj, „Madona Neagră de la Częstochowa”, este venerată de mulți catolici polonezi. Femeile ar fi primit până la doi ani de închisoare dacă erau găsite vinovate.

Procesul a început în aprilie 2019, când femeile au răspândit postere și abțibilduri în orașul Plock pentru a protesta împotriva „excluziunii persoanelor LGBT din societate”, după spusele uneia dintre ele. „Nimeni nu trebuie exclus. Orientarea sexuală nu este nici un păcat, nici o crimă, iar Sfânta Fecioară ar fi protejat astfel de persoane de Bisericile și preoții care cred că este bine să-i condamni pe alții”.

Three LGBT activists in Poland had been accused of offending religious feelings by adding a rainbow to Virgin Mary's halo. A crime that carries a potential prison sentence. Today, a court found them not guilty. pic.twitter.com/nhd0P4uuFf