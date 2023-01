Poliția germană, acuzată că a înscenat arestarea Gretei Thunber: „Niciodată”

Pe măsură ce clipul care arăta reținerea lui Thunberg a devenit viral pe rețelele de socializare, circulau zvonuri că activista suedeză pentru climă a fost reținută de poliție doar pentru camerele de filmat, deoarece totul ar fi fost un „setup”.

Thunberg a fost arestată, alături de alți activiști, marți, în timpul protestelor împotriva demolării unui sat pentru extinderea minei de cărbune Garzweiler 2, situată la aproximativ 9 km de satul Luetzerath, potrivit agenției de știri germane DPA. Ea protesta împreună cu alți câțiva manifestanți care s-au adunat în mai multe locații din statul german.

Thunberg, însă, a fost eliberată mai târziu, după arestarea ei, în urma unui control de identitate, a menționat poliția germană într-un comunicat. Poliția germană a avertizat mai devreme că cei care protestează la fața locului vor fi îndepărtați prin constrângere dacă nu se mută de bună voie. Thunberg a fost văzută în timp ce era luată de ofițeri în timp ce zâmbea în fața camerei.

De asemenea, ofițerii de poliție au fost văzuți așteptând pentru scurt timp fotografiile de presă înainte de a o îndepărta de la fața locului și de a o escorta într-o mașină de poliție. Situația a fost luată în râs pe rețelele de socializare ca având un fel de motiv politic, deoarece Thunberg a fost văzută râzând.

Greta Thunberg arrest was Fake.



Here is the proof pic.twitter.com/aTGkRCoCX1