Petre Daea și-a cerut scuze după ce i-a spus unui jurnalist: Nu vă fac gras, vă fac cum sunteți

„Vă dau și dumneavoastră mai puține jumări. (...) Nu este bine niciun kilogram să luăm, iar la dumneavoastră nu prea e bine la mărimea pe care o aveți să luați 1 kg de jumări”, i-a spus Petre Daea, vineri, unui jurnalist de la televiziunea publică. Întrebat dacă „are o problemă cu persoanele grase”, a spus că nu are niciun fel de problemă, „am tot timpul dragoste față de oameni, indiferent cum arată”.

„Nu vă fac gras, vă fac cum sunteți”, a mai zis Petre Daea, răspunzând unei întrebări.

Radu Oprea, senator al Partidului Social Democrat, prezent, vineri după-amiază, în studioul Antena 3 CNN, a fost întrebat cu privire la acest subiect. „Îl cunosc de multă vreme, nu este în firea dumnealui să facă astfel de aprecieri referitoare la orice înseamnă aspect fizic sau de altă natură care ar putea vreodată să fie considerate jignitoare. Sub nicio formă, nu îi stă în caracter. Am ascultat declarația, într-adevăr, poate fi interpretată într-o astfel de notă, dar eu cred că a avut toate bunele intenții față de persoana respectivă și, de fapt, a spus că jumara este un aliment greu și nu este bine să o consumi în cantități foarte mari”, a spus Radu Oprea.

Ulterior, Petre Daea, ministrul Agriculturii, a avut o intervenție telefonică la Antena 3 CNN, în cadrul căreia a spus că în viața sa nu a jignit pe nimeni.

„Nu trebuie să o ia ca pe o jignire. În viața mea nu am jignit pe nimeni. (...) M-a întrebat m-ați făcut gras, i-am zis nu, vă fac cum sunteți. (...) Îmi cer scuze dacă dumnealui s-a simțit, eu am comunicat foarte bine cu dumnealui. (...) Nu rămân dator cu niciun răspuns. (...) Niciodată nu am jignit jurnaliștii. Nu am nimic de ascuns. (...) Eu sunt un om care îi prețuiește pe toți. (...) Dacă am discriminat pe cineva, îmi cer scuze”, a spus ministrul Petre Daea.

„Îmi cer scuze, dacă s-a simțit deranjat de acest dialog. A fost practic un joc de cuvinte între doi oameni care se respectă și, în același timp, au și căldura umană să recunoască dacă s-a greșit într-un fel sau altul”, a mai spus ministrul Petre Daea.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News