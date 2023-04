Pensia de urmaş pentru românii din Spania şi ajutorul de deces. Ce trebuie să știi

Ca român în Spania, poţi beneficia şi tu în anumite condiţii. Una, cea mai importantă este ca pentru persoana decedată să fi fost plătite contribuţiile în sistemul de asigurări sociale. Aşadar, dacă eşţi rudă apropiată a persoanei decedate, poţi solicita pensia de urmaş. Sau ajutorul de deces. Pensia de urmaş în Spania este o plată lunară egală cu o parte din pensia pe care a primit-o/ar fi primit-o persoana decedată.

De obicei această parte este între 50 şi 70% din baza de reglementare, scrie Rador. În Spania, cuantumul minim al pensiei de urmaş pentru persoanele sub 60 de ani fără întreţinere a familiei trece de la 546,80 euro la 593,27 euro pe lună. Pensia maximă pentru persoanele cu responsabilităţi familiale este în acest an de 11.688,60 euro pe an. A crescut de la 834,80 euro la 905,76 euro pe lună.

Cererea pentru obţinerea pensiei trebuie depusă la casa de pensii din ţara ultimului loc de muncă al persoanei decedate, potrivit europa.eu.

Ajutorul de deces pentru românii din Spania

Spania acordă şi un ajutor de deces, o plată unică. Dacă ruda decedată primea pensie din mai multe ţări din UE, ce ţară plăteşte? Ţara care ar trebui să plătească ajutorul de deces şi/sau pensia de urmaş este fie ţara în care a locuit ultima dată ruda decedată, cu condiţia să fi primit o pensie acolo, fie ţara în care a cotizat cel mai mult la asigurările sociale.

În ambele cazuri, cererea se depune la Casa de asigurări sociale la care a fost afiliată persoana decedată, în ţara în care a locuit. Indiferent dacă ruda decedată lucra sau era deja pensionată. Important este să fi cotizat la asigurările sociale.

Condiţiile sunt diferite de la o ţară UE la alta. În Spania, cererile vor fi procesate şi soluţionate, în general, la Direcţia Provincială a INSS unde se depune cererea. În cazul în care locuieşti în afara Spaniei, cererea trebuie să o depui la Direcţia Provincială a INSS a provinciei în care sunt acreditate ultimele contribuţii din Spania.

Beneficiarul ajutorului de deces în Spania este persoana care a suportat cheltuielile de înmormântare. Se prespune că acele cheltuieli au fost suportate, în această ordine, de către soţul supravieţuitor, urmaşul unui cuplu de fapt, copiii şi rudele defunctului care locuiau cu acesta. Cuantumul ajutorului de deces în Spania este de 46,50 euro.

Documente necesare pentru ajutorul de deces

Documentele trebuie prezentate în original însoţit de copie pentru certificare sau în fotocopie deja certificată.

1. Dovada identităţii solicitantului prin următoarele documente valabile:

pentru spanioli: Document naţional de identitate (DNI)

pentru rezidenţi străini sau nerezidenţi în Spania: paşaport sau document de identitate valabil în România şi NIE (Număr de identificare străin)

2. Certificatul de deces al persoanei decedate

3. Cartea de familie actualizată sau adeverinţe care atestă relaţia dintre solicitant şi defunct eliberate de Starea Civilă sau de registrul cuplurilor de fapt din comunitatea autonomă sau localitatea de reşedinţă.

4. Adeverinţă de la Consiliul Local care face dovada convieţuirii cu defunctul a cuplului de fapt şi a rudelor, altele decât soţul/soţia şi copiii minori.

5. Documentul care să ateste că cheltuielile de înmormântare au fost achitate.

Surse: europa.eu, seg-social.es, ZiarulRomanesc.es

