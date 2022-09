Pedeapsa primită de Săpunaru, după incidentul de la meciul cu FC U Craiova: Suspendat o etapă de Comisia de Disciplină a FRF. Ce amendă a primit?

Totodată, clubul organizator, FC U Craiova, a fost sancţionat cu o penalitate sportivă de 52.500 de lei, au declarat pentru AGERPRES, surse apropiate Comisiei de Disciplină.



Preşedintele clubului de fotbal Rapid Bucureşti, Daniel Niculae, afirmase, luni, că în opinia sa căpitanul echipei, Cristian Săpunaru, nu are de ce să fie suspendat în urma incidentelor de la finalul partidei cu FCU Craiova, de la Târgu Jiu, în etapa a 10-a a Superligii.



"Eu nu mă aştept la nicio suspendare a lui Săpunaru, pentru că nu are de ce să fie suspendat, clar. Cred că nu ar mai trebui să vorbim despre evenimentele neplăcute care s-au întâmplat cu Craiova, pentru că a trecut deja o bună bucată de timp, iar Cristi Săpunaru nu are de ce să fie suspendat. Eu sper şi sunt ferm convins că el nu va fi suspendat, pentru că nu sunt motive să fie suspendat", a declarat Niculae la Arena Naţională.



Căpitanul echipei Rapid, Cristian Săpunaru, a fost implicat la finalul partidei pierdute în faţa formaţiei FCU Craiova cu scorul de 1-0, din etapa a 10-a a Superligii, într-un conflict cu unul dintre suporterii adverşi care au pătruns la vestiarele stadionului din Târgu Jiu. În urma acelei altercaţii, suporterul echipei oltene a fost sancţionat de către Jandarmerie, notează Agerpres.

Edi Iordănescu cere FRF să îl reconfirme în funcţie: E nevoie obligatoriu!

România a învins Bosnia cu 4-1 în Liga Naţiunilor, dar a retrograt în urna C valorică. Selecţionerul Edi Iordănescu cere Federaţiei Române de Fotbal să îl reconfirme în funcţie.

Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, Edward Iordănescu, a declarat, luni seara, într-o conferinţă de presă, după ce prima reprezentativă a încheiat pe ultimul loc al grupei în Liga Naţiunilor, că este nevoie în mod "obligatoriu" de o reconfirmare a sa în funcţie din partea conducerii Federaţiei Române de Fotbal.



"Obligatoriu este nevoie de o reconfirmare a mea din partea federaţiei. Obligatoriu. În primul rând este nevoie de o analiză din nou. Să vedem ce ne-am propus în luna iunie şi dacă am reuşit. Trebuie analizat, indiferent dacă eu voi continua sau nu şi ce doreşte federaţia, eu sunt pregătit pentru această discuţie (n.r. - cu conducerea FRF) şi analiză. Dacă mâine sunt informat că nu mai există interes pentru continuitate, dar că se doreşte o discuţie şi o analiză sunt pregătit, mergem şi o facem. Pentru echipa naţională absolut orice. Dacă se va dori continuitatea, atunci din nou trebuie să ne aşezăm, să vedem care ar fi următorii paşi pentru a merge la următorul nivel. Ce s-a făcut bine şi ce trebuie pentru a face şi mai bine. Pentru că sunt şi lucruri care mă supără foarte tare, cum e faptul că am luat gol în toate meciurile cu excepţia celui cu Finlanda de la Bucureşti. Deci sunt probleme în continuare, chiar dacă sunt semne bune. Dacă se va dori continuitate pentru mine naţionala reprezintă o prioritate", a spus selecţionerul după victoria cu 4-1 în meciul cu Bosnia-Herţegovina, ultimul din Liga Naţiunilor.

"Noi am avut o discuţie încă din luna iunie când am făcut un raport destul de complet, cu concluzii şi soluţii. Vom vedea ce va fi, este firească o nouă discuţie, contractul meu e clar. Eu am pus tot ce am avut mai bun în slujba echipei naţionale. Vom vedea zilele următoare când veţi primi mai multe răspunsuri. Însă cred că cea mai puternică întrebare ar trebui adresată conducerii federaţiei şi nu mie. Eu am militat întotdeauna pentru continuitate, chiar şi atunci când era altcineva pe acest scaun. Ştiu că nu avem răbdare şi că vrem profit imediat, dar, din păcate, nu se poate. Indiferent că România va merge mai departe cu Iordănescu sau fără Iordănescu, cine va fi aici pe acest scaun trebuie să aibe încredere şi răbdare pentru că altfel va fi foarte greu", a adăugat el.

