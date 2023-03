Paul Stănescu, secretarul general al PSD, vizită în Ucraina - Galerie foto

Paul Stănescu, secretarul general al PSD, a fost în Ucraina la sfârșitul acestei săptămâni.

"La sfârșitul acestei săptămâni am fost în Ucraina, la Cernăuți și apoi în comuna Straja pentru comemorarea lui Dimitrie Onciul, cel care a fost un mare istoric român, Președinte al Academiei Române și un apărător al identității și al neamului românesc.

Sâmbătă, alături de comunitatea românească din Ucraina, am asistat la slujba de pomenire din Cimitirul Central din Cernăuți. Împreună cu Gheorghe Cârciu, secretarul de stat al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, senatorul Ioan Stan, prof. Juravle Mihai, primarul din Straja, și alți distinși invitați am fost bucuroși că am putut, în ciuda condițiilor dificile, să-i cinstim memoria marelui român, așa cum cere tradiția noastră creștină.

Paul Stănescu: Statul român trebuie să sprijine comunitățile românești din Ucraina

Astăzi, după Sfânta Liturghie și a doua Slujbă de pomenire pentru Dimitrie Onciul, săvârșită de către PS Damaschin Dorneanul, arhiereu vicar, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Iosif, al Europei Occidentale și Meridionale, am fost onorat să adresez câteva cuvinte despre o datorie sfântă pe care o avem.

Locurile de odihnă ale înaintașilor noștri sunt monumente ale românismului, parte din identitatea noastră și trebuie protejate și reabilitate. Mai mult, ținând cont de război și de vremurile dificile prin care trec comunitățile românești din Ucraina, avem obligația să fim tot timpul aproape de ele, iar statul român trebuie să le sprijine mai mult ca oricând", a declarat Paul Stănescu, secretarul general al PSD

