Paradoxul în care se scaldă economia din România. Chirieac: Suntem într-o situaţie unică! Eu asta nu pot să înțeleg

"Suntem în situaţia în care România are bani - s-au dat cifrele de către specialişti aici - populaţia a economisit 45 de miliarde de euro care stau degeaba. Suntem într-o situaţie unică în care o țară are bani şi nu face nimic cu ei sau nu vrea să îi acceseze. Doamna secretar de stat ne spunea "am 35 de milioane de euro din PNRR" şi zice "nu vom cheltui, nu vom face". Păi, cum nu vom cheltui, domnule? Şi atunci de ce mai plătim salariile alea speciale cu 30%, cu 70% pentru cei care lucrează cu fonduri europene? De-aia spune domnul ministru Marcel Boloș că, anul acesta, sunt de încasat 9,5 miliarde de euro din exerciţiul 2014-2020 şi nu se încasează, nu se vor încasa", a spus analistul politic Bogdan Chirieac la finalul conferinței "Cum facem bursa mai atractivă pentru noi emitenți și investitori? Cum atragem la bursă noi jucători semnificativi din economia privată românească?", organizată de DC Media Group.

"Mediul privat nu poate să treacă de barierele birocratice"

"Mediul privat - şi aici aş îndrăzni să numesc şi Bursa, că până la urmă este vârful capitalismului - nu poate să treacă de barierele birocratice. Domnule, şi e o linişte... Tot ce înseamnă administraţie este între vacanţe. Într-un birou pleacă doi, nu se semnează nimic. Ceilalţi doi vin, mai pleacă alţi doi, iar nu se semnează nimic. Când s-a terminat totul, vine un ONG şi dă în judecată şi se reia de la zero, deşi poate au făcut investiţiile.... Nu glumesc, aşa stau lucrurile. Construcţia a ieşit, s-a terminat şi se dă în judecată, se opreşte tot", a mai spus analistul politic.

"Eu asta nu pot să înţeleg"

"Nu ştiu cum putem ieşi din acest haos, din acest anti-stat care s-a creat în România. Deocamdată toată naţiunea este blocată în două probleme: canalul Bâstroe şi pensiile speciale pentru care se doreşte să se renunţe la PNRR. Până acolo se ajunge: să se renunţe la PNRR. Ştiţi ce înseamnă... Să dea Dumnezeu să reușim - cu Bursa de Valori şi cu toate lucrurile acestea importante - să mişcăm lucrurile. Normal, de aici ar trebui să fie cel mai important motor. Să investească lumea! Dar să ai fonduri gratis pe care să le poţi investi şi să estimezi că nu le vei putea folosi eu asta nu pot să înţeleg", a încheiat Bogdan Chirieac.

