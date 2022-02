Panourile solare de pe DN1, FURATE la câteva zile după instalare

"Din păcate ansamblurile de iluminare a insulelor de calmare de pe DN1 nu au rezistat nici o săptămână. S-au furat modulele de alimentare (compuse din baterii și panouri solare) de pe 4 astfel de insule între Brașov și limita cu județul Sibiu”, au anunțat reprezentanții DRDP Brașov.

Reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov mai anunță că au depus plângere la Poliție și că au nevoie de ajutor de la populație pentru a-i prinde pe hoți.

"DRDP Brașov a depus plângere penală în acest caz dar autorii vor fi foarte greu de identificat. Tocmai din acest motiv vă rugăm să ne ajutați cu orice fel de informație despre ce s-a întâmplat sau cine ar fi putut să comită fapta.

Semnalizarea din zona insulelor de calmare este un element important de siguranța circulației iar deteriorarea ei poate duce la pierderea de vieți omenești”, au anunțat reprezentanții direcției.

Potrivit legii, distrugerea elementelor de siguranță de pe drumurile publice se pedepsește cu închisoare până la 3 ani, scrie Mediafax.

Soluţii la aglomeraţia de pe DN1, Valea Prahovei

În lipsa autostrăzii care să lege Ploieştiul de Braşov şi în contextul în care se discută că numai faza de proiectare şi întocmire a studiilor pentru aceasta ar putea dura patru ani, se tot discută, la nivelul judeţului Prahova dar şi al Ministerului Transporturilor, de o serie de alte soluţii pentru a rezolva problema traficului de pe DN1: amenajarea drumului Băneşti - Valea Doftanei - Săcele, precum şi construirea de centuri ocolitoare la Comarnic, Buşteni şi Sinaia.

Despre aceste soluţii a vorbit, pentru cititorii DC News, senatorul PSD Răzvan Cuc, ministru al Transporturilor în Guvernul Dăncilă.

"Cred că orice soluţie este bine-venită, cu condiţia să se apuce de treabă, să lucreze la ceva. Pentru că se discută tot felul de scenarii, nenumărate proiecte, dar nu se începe execuţia la niciunul. Am mai spus asta şi repet: îmi amintesc că atunci când am lansat Piteşti-Craiova, în anul 2017, ambele patru tronsoane, aşa zişii experţi, unii dintre ei din companii, mi-au spus că trebuie mai întâi revizuit Studiul de Fezabilitate. Şi am spus: nu, lansăm proiectare şi execuţie, nu mai stăm să băgăm banii în hârtii. Aici e vorba de asumarea celui care conduce ministerul şi trebuie să şi stăpânească domeniul", a spus Răzvan Cuc. VEZI MAI MULTE AICI

