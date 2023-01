Otilia Bilionera spune că nu a avut nicio relaţie cu Tristan Tate: Nu e genul meu. Am declarat şi atunci!

"Sunt nevinovată, pur și simplu sunt băgată aiurea în c…t. Nu înțeleg de ce sunt inclusă la vedete care au trecut prin patul lui Tristan Tate. Stați puțin și cercetați. În 2018 am declarat clar că nu există nimic între mine și el!

În 2018 l-am cunoscut pe Tristan la o petrecere. La petrecerea aceea era și viitorul meu logodnic de atunci. Prietena mea cea mai bună lucra ca reporter la Antena 1, iar Tristan era cunoscut atunci pentru relația pe care o avea cu Bianca Drăgușanu.

Prietena mea m-a rugat să ieșim la o cafea cu el, poate obține și ea un interviu. Asta a fost tot. Am ieșit la o cafea noi două cu el. A venit și presa. A doua zi a apărut peste tot la TV. Tristan nu este genul meu și nu am avut o relație cu el. Am declarat și atunci că suntem doar prieteni”, a mărturisit Otilia Bilionera pe TikTok, conform B1.ro.

Ce spuneau Otilia Bilionera şi Tristan Tate în 2018

”Ele sunt prietenele mele! Pe Otilia am întâlnit-o la o petrecere. Când am întâlnit-o pe Otilia nu mai eram cu Bianca. Nu! Se terminase deja! Eu şi Otilia beam ceva. Atunci când trei oameni beau ceva. Nu încerca să faci să pară ceva ce nu este", a spus Tristan Tate la Star Matinal de la Antena Stars, în timp ce Otilia Bilionera l-a susținut în declarații: "Foarte bine fac. L-am cunoscut pe Tristan Tate prin nişte prieteni comuni. Acum câteva zile ne-am cunoscut. Nu ştiu că acum câteva zile era cu Bianca, dacă eu nu am stat în ţară, nu ştiu ce se petrece prin ţară. Desigur, este un bărbat bine. E un baiat foarte bun Tristan", a spus aceasta, citată de Spynews.

Şi Alexandra Stan a făcut declaraţii despre relaţia cu Tristan Tate.

"Este foarte trist că, în 2021, încă se dau poze din intimitate la presă. Mi se pare jenant că unii asta cred că înseamnă să fii bărbat. Cred că ar trebui fiecare să își vadă de treaba lui, separat. Sunt o persoană asumată. Am avut relații lungi, serioase. Dar, în ultimele luni, am fost singură. Vis-a-vis de ce s-a scris în presă, am ieșit de câteva ori și am simțit că nu e ce trebuie, nu e bărbatul cu care aș putea începe ceva serios și am rupt orice legatură", declara artista pentru Cancan în 2021.

"Câteodată mă îndrăgostesc o dată pe săptămână. Nu, nu folosesc Instagramul ca să agăț femeile, dar bifa albastră a venit pentru că sunt luptător, sunt sportiv și am o activitate sportivă intensă, care poate fi verificată pe Instagram. Nu este ceva de care mi-a păsat sau am urmărit”, spunea Tristan Tate, după despărțirea de Bianca Drăgușanu.

