Otilia Bilionera, eliminată de la Survivor. Cu ce probleme de sănătate se confruntă

Otilia Bilionera a fost eliminată din echipa Faimoșilor din cauza problemelor medicale pe care le are. Aceasta are, de mai bine de 2 săptămâni, probleme grave de sănătate. În ultimele ediții, Faimoasa a stat pe bancă și a fost tratată zilnic de medici.

"Se pare că vei pleca"

„La Survivor, sănătatea este cea mai importantă. Din păcate pentru tine, se pare că vei pleca”, a spus Laura Giurcanu.

"Plec un om mai puternic, am învățat o lecție"

Colegele ei au declarat că se bucură pentru se va simți mai bine, dar le pare rău că trebuie să plece.

„Mă așteptam, în ultima săptămână știam ce am pățit și știam ce necesită recuperarea mea. sunt emoționată, cuvintele sunt de prisos. Într-un fel sunt bucuroasă că pot să mă duc acasă, să mă recuperez. De când sunt aici mă gândeam la ce voi mânca după ce plec de aici. Dim păcate, pentru mine urmează luni de regim alimentar aici. Sunt destul de supărată pentru că voi părăsi competiția, pe Faimoși care, timp de 2 luni mi-au fost ca o familie. Pentru mine, sănătatea este cea mai importantă. Am trecut prin niște operații și am învățat să îmi pun sănătatea mai presus. Asta este. Mă bucur că am reușit să aduc puncte, că le-am gătit. Plec un om mai puternic, am învățat o lecție. Plec un om mai empatic, acum știu să iau decizii. Vreau să fac mai multe acte de caritate și voi petrece mai mult timp cu familia mea. Mi-a lipsit enorm”, a spus Otilia.

VEZI ȘI: Ce se întâmplă cu telefoanele mobile ale concurenților de la Survivor România

Ce nu se vede dincolo de micul ecran, sunt condițiile extrem de dure în care concurenții sunt nevoiți să trăiască și să să descurce în toată perioada competiției.

Iar atunci când vine vorba despre igiena personală, concurenții sunt nevoiți să se descurce fără săpun, șampon sau gel de duș, aceștia spălându-se în Ocean, conform Can Can.

În plus, concurenții nu au acces la telefoanele personale, la intrarea în concurs telefoanele acestora fiind luate de către echipa tehnică fiind înapoiate abia la finalul compatiției.

Concurenții dorm sub cerul liber

Nu au haine sau condiții de igienă, și, mai mult decât atât, nici condițiile de dormit nu sunt unele prea bune. ”Atunci când ploua, dormeam așa în ploaie. Nu este nimic fake, este fix cum se vede la televizor, nu avem WC-uri, mergem în junglă, nu avem hârtie igienică, ci folosim frunze. Nu avem decât apa mării în care ne spălăm, însă tot împuțiți suntem…”, declara Simona Hapciuc, într-un live făcut anul trecut.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News