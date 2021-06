Orban, răspuns pentru Rareș Bogdan după ce i-a cerut demisia

Actualul președinte al Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, a făcut declarații din Piața Universității, după ce a depus o coroană pentru comemorarea victimelor din urma Mineriadei de acum 31 de ani, din 13-15 iunie 1990.

Întrebat de jurnaliști despre declarațiile lui Rareș Bogdan făcute cu o seară în urmă, Orban a explicat că nu vrea să se certe cu colegii prin presă. „Nu am obiceiul să polemizez cu colegii de partid prin mass-media”, a transmis Ludovic Orban.

Când s-a ajuns la discuția privind negocierile funcțiilor din guvernul condus de Florin Cîțu, președintele de partid a ales să detalieze. „Am avut un mandat de negociere. [Am rămas singur la negocieri], acesta a fost adevărul, dumneavoastră ați fost acolo, ați văzut că nu au mai fost prezenți nici a doua, nici a treia, nici a patra zi. Să ignori un adevăr evident pe care-l cunoaște toată lumea, media, partnerii de coaliție... Dar nu obișnuiesc să polemizez cu colegii mei în mass-media”, a transmis Orban.

Ce a spus Rareş Bogdan sâmbătă seara

Rareş Bogdan a transmis ieri seară că Ludovic Orban ar fi trebuit să îşi dea demisia din funcţia de preşedinte al PNL după ce a pierdut alegerile parlamentare.

„Eu ştiu un singur lucru. Când pierzi alegerile în lumea asta, e extrem de clar, trebuie să pleci de la conducerea formaţiunii, cu întreaga conducere. Ludovic e singurul lider din istoria de 31 de ani a PNL care nu a plecat. Alţii au plecat. Am pierdut alegerile parlamentare. Eu vreau să se ştie că nu l-am lăsat pe Ludovic Orban singur de bine ce ne era, nu m-a apucat nimic acum", a declarat Rareş Bogdan la Antena 3.

Președintele PNL, acuzat că a pierdut trei ministere cuvenite partidului său

„La discuțiile în care PNL a pierdut 3 ministere-cheie despre care s-a vorbit în toată campania electorală și de la europarlamentare încoace, pentru că sloganul nostru a fost Dezvoltăm România, am vorbit despre Fonduri Europene, am vorbit despre Ministerul Dezvoltării și despre Transporturi. Toate cele trei ministere au fost cedate într-o întâlnire la care au participat patru oameni, domnul Orban, Dacian Cioloș, Kelemen Hunor și Dan Barna. La această întâlnire, din cele trei ministere, două au fost cedate USR-PLUS și unul către UDMR. Domnul Orban s-a retras în Vila Lac într-o altă cameră, iar cei care mai eram prezenți am rămas acolo. A revenit după aproximativ 40 de minute și a zis că a reușit un lucru grozav și că a obținut un minister în plus.

Noi toată campania am construit-o pe Dezvoltăm România cu bani europeni, pe modelul Cluj, Oradea șamd. A zis: Nu avem Ministerul Dezvoltării, Ministerul Fondurilor Europene și Ministerul Transporturilor. Atunci am zis: Ludovic, asta puteam avea și acum două săptămâni, de ce am mai continuat dacă tu ai făcut asta? Ludovic, îți bați joc de noi. Am stat aici toți ca tu să te duci cu cei trei și să hotărăști? Te rog frumos!”, a transmis Rareș Bogdan și la România TV, tot ieri seară.