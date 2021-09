Oracolul vedetelor. 20 de lucruri despre Adina Halas Hugeanu

Adina Halas Hugeanu a acceptat provocarea SPECTACOLA și a răspuns celor 20 de întrebări incomode.

1. SPECTACOLA: Care era cel mai mare vis al tău în copilărie?

Adina Halas Hugeanu: Îmi doream să devin prezentator tv, “șpicheriță”, în limbajul meu de atunci. Aveam 4 ani când am început să afirm asta.

2. SPECTACOLA: Care a fost cea mai mare trăznaie pe care ai făcut-o în copilărie?

Adina Halas Hugeanu: Aveam 12 ani și eram fan Michael Jackson și mi-aș fi dorit să merg la concert. Mama mă știa la vecina de palier. Acolo am și fost până am decis amândouă să mergem la Stadionul 23 August, unde se ținea concertul. Evident că am ajuns până acolo și ne-am întors acasă, că nu aveam bilete și nu puteam intra. Părinții vecinei știau că am plecat amândouă la mine acasă, așa că mare le-a fost uimirea și groaza când a ciocănit mama să mă cheme la cină. Ne așteptau și ai ei și mama la scară când am apărut noi ca două flori de la mica noastră plimbare. De atunci nu am mai plecat niciodată fără să anunț unde sunt și cu cine și nici nu îmi amintesc vreo trăznaie mai mare ca asta.

3. SPECTACOLA: Care ar fi lucrul pe care l-ai schimba în viața ta, dacă ai putea întoarce timpul înapoi?

Adina Halas Hugeanu: Nu cred că am ceva de schimbat, pentru că îmi place viața mea și unde sunt acum. Poate că nu aș mai pleca din televiziune, ca o rebelă, de atâtea ori, deși și plecările mele au avut un rol în lucrurile frumoase care mi s-au întâmplat departe de media.

4. SPECTACOLA: Care este cea mai mare frică a ta?

Adina Halas Hugeanu: Fricile mele cele mai mari sunt legate de copilul meu și apoi de restul persoanelor pe care le iubesc și se învârt în jurul sănătății și siguranței lor.

5. SPECTACOLA: Dacă viața ta ar avea o coloană sonoră, care ar fi aceea?

Adina Halas Hugeanu: Ar cuprinde multe genuri și ar fi probabil o combinație de tango argentinian, bossanova, funky jazz și country soul.

6. SPECTACOLA: Care a fost cel mai penibil moment din viața ta?

Adina Halas Hugeanu: Am simțul umorului foarte dezvoltat și mă amuz tare și când sunt în situații atipice sau pe care alții le-ar putea găsi stânjenitoare. Una dintre cele mai simpatice faze a fost când am adormit la mama acasă, într-o după-amiază, fiind foarte obosită după câteva zile pline de filmări, prezentări și alte asemenea. Mama s-a îngrijorat că dormeam deja de 3 ore și a deschis ușor ușa să vadă dacă sunt ok. Fix în acel moment eu cădeam din pat și m-am trezit brusc, lângă pat, cu mama care se uita la mine îngrozită. Aveam vreo 25 de ani.

Altă dată, îmi luam la revedere de la cineva și urma să mă urc în mașina unei prietene numai că m-am urcat în una la fel, cu un domn la volan, foarte nedumerit. Tocmai îmi puneam centura și când m-am întors și am văzut fața altcuiva decât a prietenei mele, l-am întrebat uimită “ce faceți aici?”. Practic, l-am luat la rost pe bietul om care era șocat. Am râs mult.

7. SPECTACOLA: Care este cel mai interesant lucru pe care l-ai văzut/citit săptămâna aceasta?

Adina Halas Hugeanu: Sunt fascinată de fenomenul OZN de când mă știu și urmăresc OZN: Proiecte strict secrete, pe Netflix. Timpul nu îmi permite să vizionez decât un episod împărțit pe mai multe zile, dar m-a prins această serie. Citesc în paralel “Cum să ne păstrăm copiii aproape” (Dr Gordon Neufeld și Gabor Mate) și “Despre somn” (Matthew Walker), însă, la fel, lipsa timpului mă limitează la câteva zeci de pagini pe zi. Uneori mă trezesc puțin mai devreme să apuc să citesc înainte să se trezească Serghei și să mă ocup de el.

8. SPECTACOLA: Care este cel mai inutil talent pe care îl ai și cum l-ai descoperit?

Adina Halas Hugeanu: Pot să vorbesc pronunțând cuvintele invers și în copilărie eram foarte pricepută la asta, iar alt talent inutil ar fi că adun cifre pe care le văd pe panouri, numere de la mașină, șamd, între ele, cu o viteză uluitoare, până ajung la o singură cifră. Fac asta foarte des, iar într-un timp era o treabă aproape continuă care se producea undeva într-un plan secund, indiferent ce altă activitate făceam.

9. SPECTACOLA: Care ar fi cele trei lucruri pe care le-ai lua cu tine pe o insulă pustie și de ce?

Adina Halas Hugeanu:

1 - muzica, pentru că îmi dă o stare bună și de când mă știu mă însoțește.

2 - cremă hidratantă sau unt de corp, pentru că îmi place mereu să îmi simt pielea catifelată.

3 - o carte, pentru că pe o insulă pustie aș avea timp să citesc fără să fiu sub presiunea timpului.

10. SPECTACOLA: Cum arată meniul „perfect” pentru tine și care ar fi alimentul la care nu ai putea renunța niciodată.

Adina Halas Hugeanu: Meniul perfect pentru mine conține pește, fructe de mare, anumite tipuri de carne, salate, fructe oleaginoase, legume, fructe, unt de arahide, orez, cartofi dulci, paste integrale, leguminoase, iaurt grecesc, și ocazional răsfăț cu ciocolată, anumite mâncăruri ale copilăriei mele, câte un preparat din bucătăria internațională, fie că este japoneză, libaneză, portugheză sau altele. Nu aș renunța niciodată la salata de vinete făcută de bunica, mama sau soacra mea și la roșiile cu brânză, dar nu orice brânză, ci telemeaua aceea de oaie, veche, untoasă. Acestea le mănânc cu măsură, dar întotdeauna cu infinită plăcere și sunt de neînlocuit pentru mine.

