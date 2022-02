OMS și UNICEF acuză companiile producătoare de lapte praf: Strategii lipsite de etică

Peste jumătate dintre părinții și femeile însărcinate (51%) intervievate pentru un nou raport al OMS/UNICEF declară că au fost ținta campaniilor de marketing realizate de companiile producătoare de formule de lapte, majoritatea lor reprezentând o încălcare a standardelor internaționale privind practicile de hrănire a sugarilor, anunță UNICEF într-un comunicat.

Raportul, How marketing of formula milk influences our decisions on infant feeding (Cum ne influențează promovarea formulelor de lapte deciziile privind modul de hrănire a sugarilor-n. red.) , are la bază o serie de interviuri cu părinți, femei însărcinate și cadre medicale din opt țări. Acesta dezvăluie strategiile de marketing lipsite de etică pe care le adoptă în mod sistematic companiile producătoare de formule de lapte – o industrie a cărei valoare ajunge în prezent la incredibila cifră de 55 de miliarde de dolari – pentru a influența deciziile părinților referitoare la modul de hrănire a sugarilor.

Raportul relevă tehnicile de marketing ale acestei industrii, care includ publicitatea țintită, nereglementată și invazivă realizată în mediul online; sponsorizarea rețelelor ce oferă consiliere și a liniilor de asistență telefonică; promoțiile și cadourile gratuite; influențarea formării profesionale a cadrelor medicale și a recomandărilor acestora. Mesajele pe care le primesc părinții și cadrele medicale sunt adesea înșelătoare, nevalidate științific și contrare Codului internațional de marketing al înlocuitorilor laptelui matern (Codul) – un acord de referință în domeniul sănătății publice, adoptat de Adunarea Mondială a Sănătății în 1981 pentru a proteja mamele împotriva tacticilor de marketing agresive adoptate de industria produselor destinate hrănirii bebelușilor.

„Acest raport arată foarte clar faptul că formulele de lapte sunt promovate în continuare la scară largă, prin metode înșelătoare și agresive, ceea ce este inacceptabil”, a declarat dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul General al OMS. „Trebuie adoptate și aplicate de urgență reglementări împotriva marketingului abuziv pentru a proteja sănătatea copiilor”.

Mesajele false, bariere pentru alăptare

Potrivit raportului – în scopul căruia au fost chestionați 8.500 de părinți și femei însărcinate și 300 de cadre medicale din diferite orașe situate în Africa de Sud, Bangladesh, China, Maroc, Mexic, Nigeria, Regatul Unit și Vietnam – 84% dintre femeile intervievate în Regatul Unit, 92% dintre femeile intervievate în Vietnam și 97% dintre femeile intervievate în China sunt expuse marketingului formulelor de lapte, crescând astfel șansele ca acestea să aleagă formulele de lapte pentru hrănirea copiilor lor.

„Mesajele false și înșelătoare referitoare la hrănirea cu formulele de lapte reprezintă o barieră importantă pentru alăptare, care știm că este cea mai potrivită opțiune pentru bebeluși și mame”, a afirmat Directorul Executiv al UNICEF Catherine Russell. „Avem nevoie de politici, legi și investiții solide în domeniul alăptării pentru a proteja femeile împotriva practicilor de marketing lipsite de etică și pentru a le asigura accesul la informațiile și la sprijinul de care au nevoie pentru a-și crește familiile”.

Femeile din toate țările incluse în sondaj și-au exprimat dorința de a alăpta exclusiv, procentul acestora fiind cuprins între 49% în Maroc și 98% în Bangladesh. Totuși, raportul arată faptul că fluxul susținut de mesaje promoționale înșelătoare întărește miturile referitoare la alăptare și lapte matern și reduce încrederea femeilor în capacitatea lor de a alăpta cu succes. Printre aceste mituri se numără nevoia de a hrăni copilul cu lapte praf în primele zile de viață, inadecvarea laptelui matern pentru sugari, mitul potrivit căruia anumite ingrediente ale formulelor pentru sugari ajută la dezvoltarea sau creșterea imunității copilului, percepția că laptele praf îi ține pe bebeluși sătui o perioadă mai îndelungată și că, în timp, calitatea laptelui matern scade.

Alăptarea exclusivă la sân protejează de bolile copilăriei

Inițierea alăptării în prima oră de la naștere, urmată de alăptarea exclusivă timp de șase luni și de continuarea alăptării până la vârsta de doi ani sau chiar mai mult, oferă o puternică apărare împotriva tuturor formelor de malnutriție infantilă, inclusiv a subponderabilității și a obezității. De asemenea, alăptarea acționează ca un prim vaccin pentru bebeluși, protejându-i împotriva a numeroase boli comune ale copilăriei. În plus, reduce riscul de diabet, obezitate și anumite forme de cancer în cazul femeilor. Cu toate acestea, la nivel global, doar 44% dintre bebelușii sub șase luni sunt alăptați exclusiv. Rata de alăptare a crescut foarte puțin în ultimele două decenii la nivel mondial, în timp ce vânzările de formule de lapte au crescut de peste două ori în aproximativ același interval.

În mod alarmant, raportul notează faptul că un număr mare de cadre medicale din toate țările au fost abordate de reprezentanții sectorului produselor destinate hrănirii bebelușilor cu scopul de a influența recomandările pe care le fac acestea proaspetelor mămici, prin cadouri promoționale, mostre gratuite, fonduri pentru cercetare, sponsorizarea întâlnirilor, a evenimentelor și a conferințelor și chiar prin comisioane din vânzări, având un impact direct asupra alegerilor pe care le fac părinții cu privire la modul de hrănire a copiilor lor. Peste o treime dintre femeile intervievate au afirmat că un cadru medical le-a recomandat o anumită marcă de formule.

