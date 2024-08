Oasis, trupa fenomen a anilor '90, se reunește. Fratii Gallagher pregătesc un turneu mondial în 2025

Frații Liam și Noel Gallagher, figuri emblematice ale pop-rockului britanic, au pus capăt unei dușmănii care a durat 15 ani pentru a reuni trupa Oasis, cu care au cunoscut faima. Recent, au anunțat că legendara formație va porni într-un turneu mondial în 2025.

Cine nu-și amintește prea multe despre trupa Oasis își poate reîmprospăta memoria cu acest hit - Wonderwall - care, înainte de 2000, se auzea în toate radiourile:

Trupa britanică de rock s-a destrămat în 2009, iar frații Gallagher, certați fiind, păreau că nu se vor mai împăca niciodată. Acum, însă, aceștia par să transmită un mesaj clar: "Don't Look Back in Anger" (Nu privi înapoi cu mânie) - așa cum o spune și una din piesele lor.

Revin pentru totdeauna sau e doar un turneu de rămas-bun?

Fanii și-au pierdut de mult speranța de a mai vedea vreodată un concert Oasis. Totuși, revenirea trupei care a definit muzica anilor '90 a fost confirmată printr-un videoclip postat pe rețelele sociale, intitulat „It's happening!” (Se întâmplă). Conform anunțului, turneul Oasis va începe pe 4 iulie la Cardiff, Țara Galilor, și va include patru concerte în orașul lor natal, Manchester, precum și tot atâtea pe stadionul Wembley din Londra.

Dupa ce va cânta în Marea Britanie, Oasis va concerta in Dublin, Irlanda.

„Pregatirile sunt in curs de desfasurare pentru a duce «Oasis Live 25'» pe alte continente mai tarziu anul viitor”, se arata pe site-ul oficial al trupei.

Biletele pentru datele confirmate vor fi puse in vanzare sambata, 31 august, la ora locala 9.00 (11.00 ora Romaniei) in Marea Britanie si la ora 8.00 (10.00, ora Romaniei) in Irlanda.

*captură Facebook, Oasis

Anuntul turneului vine la 30 de ani de la albumul Definitely Maybe (lansat pe 29 august 1994), album care a pus, practic, Oasis pe scena internațională și i-a ridicat în topuri.

Ani de certuri și o altercație în vara lui 2009 între frații Liam și Noel Gallagher, chitaristul și principalul compozitor al trupei Oasis, au culminat cu destrămarea grupului fondat în 1991 la Manchester. Incidentul de la festivalul Rock en Seine din Paris a fost momentul de cotitură, după care cei doi frați au continuat să-și adreseze reproșuri prin rețelele sociale și în presă. Totuși, recent, o perioadă de calm relativ a alimentat speranțele fanilor pentru o reconciliere.

Într-un interviu acordat săptămâna trecută, Noel a surprins publicul, oferindu-i un compliment fratelui său Liam. A spus că-i apreciază „tonul vocii și atitudinea” și că atunci când era mic și-ar fi dorit să fie ca el.

Oasis a cunoscut un succes răsunător odată cu albumul Definitely Maybe, iar apogeul popularității l-a atins cu (What's the Story) Morning Glory? din 1995, care a inclus hituri memorabile precum Wonderwall și Don't Look Back in Anger.

După destrămarea Oasis, atât Liam, cât și Noel Gallagher au continuat cariere solo și au format noi proiecte muzicale, menținându-și relevanța în industria muzicală. Oasis a fost cunoscută pentru amestecul său de rock clasic, influențele britanice, și versurile ce reflectau viața de zi cu zi, adesea cu un ton de revoltă și melancolie.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News