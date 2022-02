Oamenii sărbătoresc greșit Valentine's Day - Ziua îndrăgostiților. Preotul Vasile Ioana spune pe cine ocrotește, de fapt, Sfântul Valentin

Preotul Vasile Ioana a spus de ce ar trebui ca oamenii să nu sărbătorească Valentine's Day.

”De ce nu sărbătorim noi Valentine's Day? Vreau să vedem înșelarea în care se află unii care nu știu ce este, pe de-o parte, o sărbătorire și, pe de altă parte, de ce biserica nu sărbătorește iubirea doar într-o zi. Iubirea este viața noastră și nu poți să spui că sărbătorești dragostea o zi pe an. Noi trăim iubirea în fiecare zi, iar bunul creștin nu poate trăi fără să iubească. Deci noi nu putem să trăim fără să iubim și totuși nu sărbătorim Valentine's Day”, a zis preotul Vasile Ioana.

”Sfântul Valentin a fost un preot care locuia undeva lângă Roma, între 213-270, în vremuri de persecuție. Împăratul Claudius avea campanii militarii și a descoperit că bărbații necăsătoriți sunt mult mai puternici în luptă decât bărbații căsătoriți. Descoperind asta, împăratul a interzis căsătoriile astfel încât toți tinerii să meargă la luptă și să poată câștiga toate campaniile militare. În fața acestei realități, preotul Valentin îi cununa în taină. A cununat sute și sute de cupluri care se iubeau, dar pentru că nu voiau să păteze iubirea, el îi căsătorea. Împăratul a auzit ce făcea, l-a băgat în temniță și astfel, Valentin a murit. Sfântul Valentin este sfântul iubirii legiuite, nu al iubirii desfrânate și fără angajamente. Sfântul Valentin nu e nicidecum altceva decât un sfânt ocrotitor al familiilor căsătorite”, a zis preotul Vasile Ioana.

Cine a fost prima persoană care a marcat Ziua îndrăgostiţilor

În fiecare an, la 14 februarie, este sărbătorită Ziua îndrăgostiţilor sau Valentine's Day, când îndrăgostiţii din întreaga lume îşi dăruiesc bomboane de ciocolată, flori şi cadouri în numele dragostei.

Poetul englez medieval Geoffrey Chaucer a fost prima persoană care a marcat Ziua îndrăgostiţilor, ca fiind ziua celebrării iubirii, în poezia sa "Parliament of Foules" din 1475, între versurile sale aflându-se şi următoarele: "For this was sent on Seynt Valentyne's day / Whan every foul cometh ther to choose his mate". În termeni moderni, versurile ar spune: "Aceasta a fost de ziua Sfântului Valentin, când fiecare pasăre vine acolo să-şi aleagă perechea". Aceste rânduri reflectau credinţa larg răspândită în Evul Mediu că păsările îşi alegeau perechea la mijlocul lunii februarie. Această credinţă s-a suprapus peste Ziua Sfântului Valentin, care a devenit "sfântul patron al îndrăgostiţilor"

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News