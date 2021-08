Oamenii de știință au descoperit, din întâmplare, cea mai nordică insulă din lume

În iulie, oamenii de știință au mers pe teren pentru a colecta probe de pe insula Oodaaq, cunoscută din 1978. Totuși, când au ajuns și au verificat poziția cu oficialul danez însărcinat cu înregistrarea insulelor arctice, se aflau la 800 de metri mai la nord.

Bucata de pământ, lungă de 60 de metri și lată de 30, este cel mai apropiat punct de uscat de Polul Nord, spun ei. Groenlanda este un vast teritoriu arctic autonom care aparține Danemarcei.

"Insula a fost descoperită în timpul unei expediții de cercetare danez-elvețiene, pe care o coordonam", a declarat pentru BBC liderul științific Morten Rasch de la stația Arctic din Groenlanda, Universitatea din Copenhaga.

„Am vrut, printre multe alte lucruri, să vizităm insula Oodaaq, care era cunoscută anterior ca fiind cea mai nordică insulă”, a mai precizat acesta.

Hărțile sunt destul de inexacte, iar insula nu era acolo unde se știa

Morten Rasch a spus că echipa sa „a vrut să ia probe de pe insulă pentru a căuta noi specii care sunt adaptate la o viață în acest mediu foarte extrem. Eram șase persoane într-un elicopter mic, iar când am ajuns în poziția insulei Oodaaq, nu am putut să o găsim”, a spus el, adăugând că hărțile sunt destul de inexacte în acea zonă

„Așadar, am început să căutăm insula. După câteva minute foarte incitante, am aterizat pe o grămadă ciudată de noroi, depozite de morena și pietriș, înconjurată de gheață de mare din toate părțile, un loc nu foarte prietenos. După expediție și multe discuții cu specialiști în domeniu, ne-am dat seama că, din întâmplare, am descoperit de fapt cea mai nordică insulă din lume”, a mai spus Rasch.

Rasch a declarat că, din perspectivă științifică, „nu este mare lucru”.

„Dar, dintr-o perspectivă personală este, desigur, cumva amuzant să fii printre cei șase oameni care și-au înoroiat cizmele în cel mai nordic punct din lume”.

Oamenii de știință doresc acum ca insula să fie numită Qeqertaq Avannarleq, ceea ce înseamnă „cea mai nordică insulă” în limba groenlandeză, scrie BBC.