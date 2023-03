O femeie din Sibiu a dat sute de euro pe un câine de rasă. Ce a primit, în schimb. "Cățelul avea burta mare și se tot scărpina"

O femeie din Sibiu, dar care locuiește în Austria, și-a dorit mult să cumpere un câine din rasa Poodle Caniche Mini Toy, dar pentru că în orașul în care locuiește momentan - Innsbruck, acești câini sunt foarte scumpi, femeia s-a gândit să-și cumpere unul din România, mai exact din Sibiu. Ea a comandat câinele, iar proprietara i l-a trimis în Linz, de unde sibianca a preluat patrupedul. Când a ajuns acasă împreună cu câinele aceasta a avut parte de o surpriză neplăcută.

"Cățelul avea burta mare și se tot scărpina. L-am dus a doua zi la veterinar și medicul mi-a spus că am adus cățelul ilegal și că nu are cip. Mi l-a luat, l-a băgat în carantină 21 de zile, timp în care îi va face injecțiile necesare. De marți este în carantină și pe 3 sau 4 aprilie trebuie să îl iau. Îmi pare rău că s-a întâmplat așa pentru că eu mi-am dorit cățelul acesta. Doctorul mi-a zis că s-ar putea să nu fie rasa pe care am cumpărat-o eu, ci o corcitură, dar asta nu mă mai interesează, ci vreau să fie bine", a povestit Maria pentru Ora de Sibiu.

Proprietara câinelui, de negăsit

Femeia a vrut ulterior să ia legătura cu persoana de la care l-a cumpărat, dar nu a reușit.

"Am sunat-o pe doamna de la care l-am cumpărat să o întreb de ce m-a păcălit, dar mi-a blocat numărul. După o săptămână am sunat-o iar după alt număr și mi-a răspuns foarte urât și a zis că nu e vina ei, ci a medicului. I-am spus că dacă voia mai mulți bani îi dădeam, dar să nu mă pună în situația asta că aici nu e ca în România unde poți să ții un câine în curte și să nu te întrebe nimeni dacă e vaccinat", spune Maria.

Femeia a plătit pentru cățel 450 de euro și pentru că acesta se află acum în carantină trebuie să mai achite peste 700 de euro.

"Eu sper să nu îmi dea și amendă pentru că a ajuns cățelul în țară ilegal. Am făcut o greșeală, mai bine luam din Austria cățel", concluzionează Maria.

