O femeie a renunțat la carne timp de 6 săptămâni. Ce a descoperit. "A trebuit să înfrunt realitatea"

Alani Vargas a decis să facă un test și să renunțe la carne. Ea a povestit apoi pentru Insider ce schimbări a observat atunci când nu a mai mâncat deloc carne timp de 6 săptămâni.

"În primii 23 de ani din viața mea, din moment ce am putut să mă descurc cu alimente solide, am mâncat carne. A fost întotdeauna un element de bază în dieta familiei mele. Puiul era ceva consumat zilnic, sandvișurile cu șuncă erau adesea prânzuri de școală, iar tacos-urile aveau întotdeauna carne de vită în ele. Asta era ceea ce știam și nici măcar nu mi-a venit vreodată prin cap ideea de a fi vegetariană.



Am fost crescută într-o familie catolică și, deși nu sunt de acord cu multe învățături din cadrul bisericii, merg la liturghie în fiecare duminică cu familia mea. Relația mea cu biserica este complicată, dar iau postul în serios. Renunț mereu la ceva și am grijă să postesc în zilele stabilite.

Mă jucasem cu ideea de a face ceva foarte greu de câțiva ani, așa că am decis să renunț la carne (dar nu la pește) pentru toate cele 40 de zile de post. Iată ce am învățat.

Cumpărăturile pentru o dietă fără carne sunt scumpe



Discursul despre beneficiile alimentației vegane nu spune niciodată și despre faptul că aceste alegeri nu sunt favorabile vieții multor oameni - în special a celor care trăiesc în deșerturi alimentare, unde chiar și fructele și legumele de bază nu sunt ușor accesibile.



Chiar dacă locuiți în zone în care produsele fără carne sunt ușor disponibile, acestea pot fi mai scumpe.

Beneficii pozitive asupra organismului

M-am gândit că mă voi simți foarte slabă sau flămândă la început, dar nu a fost deloc așa. Am fost de fapt surprinsă că nu am simțit nimic schimbat. Nu am avut micșorări ale energiei sau ceva asemănător în corpul meu. De fapt, m-am simțit puțin mai bine.



Nu mâncam nesănătos înainte, așa că nu m-aș considera niciodată leneșă, dar după o săptămână cu o dietă fără carne, mă simțeam foarte bine.



Cu siguranță a făcut minuni pentru pielea mea. Am o rutină de îngrijire a tenului destul de detaliată, așa că pielea mea a început să arate și mai frumoasă.

Dependența de carne

De-a lungul celor 40 de zile, mi-am dat seama cât de mult depind de carne.



Pe lângă faptul că trebuia să-mi gătesc o mulțime de mese, cu excepția zilei de vineri, când nici restul familiei nu putea mânca carne (o altă regulă de post), a trebuit să-mi schimb și obiceiurile de a mânca în oraș. Comanda mea obișnuită de la restaurantul meu preferat a fost dată peste cap.

Totodată, nu puteam să mă răsfăț cu iubitele mele nuggets de pui după o noapte în oraș sau să comand pizza cu carne. În cele din urmă a trebuit să înfrunt realitatea și să conștientizez faptul că foarte multe dintre plăcerile mele vinovate se învârt în jurul cărnii", a scris aceasta.

