O femeie a născut la bordul aeronavei americane care o evacua din Afganistan / Foto

O femeie din Afganistan a născut, sâmbătă, la bordul aeronavei care o evacua din țară, la scurt timp după aterizarea pe baza aeriană Ramstein din Germania, informează CNN.

Duminică, aviația americană a scris pe Twitter că o femeie a intrat în travaliu la bordul aeronavei de transport C-17, în a doua parte a călătoriei sale după evacuarea din Afganistan.

Femeia a avut complicații în timp ce aeronava se afla încă în zbor, din cauza presiunii scăzute.

În postarea de pe Twitter a aviației americane se arată că 'pilotul a decis să coboare în altitudine pentru a mări presiunea din aeronavă. Așa am stabilizat situația și am salvat viața mamei.'

Personalul medical militar a ajutat-o pe femeie să nască în momentul în care avionul a aterizat la baza din Germania.

Mama și fetița au fost ulterior transportate la o clinică medicală din apropiere, iar starea lor este bună.

Medical support personnel from the 86th Medical Group help an Afghan mother and family off a U.S. Air Force C-17, call sign Reach 828, moments after she delivered a child aboard the aircraft upon landing at Ramstein Air Base, Germany, Aug. 21. (cont..) pic.twitter.com/wqR9dFlW1o