Femeie din Arad împinsă în fața mașinilor aflate în mers de o necunoscută. Agresoarea, după la Psihiatrie

O femeie din Arad care ar fi împins în faţa maşinii, la semafor, o persoană care aştepta la trecerea de pietoni - situaţie relatată în mediul online de către victimă, care nu a fost rănită - a fost identificată de poliţişti şi va fi dusă la Psihiatrie. Incidentul a fost relatat pe Facebook de către victimă, o femeie din Arad, iar poliţiştii s-au autosesizat, scrie Agerpres.



Conform relatării, incidentul a avut loc miercuri, în centrul municipiului Arad. Victima aştepta la semafor culoarea verde pentru a traversa bulevardul Revoluţiei, iar la un moment dat a simţit că cineva o prinde de braţ şi o împinge în drum, în faţa maşinilor care circulau. Femeia a povestit că a reuşit să facă un pas în lateral şi să evite să fie lovită de o maşină.



"Stai liniştit la semafor şi se trezeşte o nebună, care nu ar trebui să fie pe stradă, dar la noi până nu se întâmplă o tragedie nu ia nimeni atitudine, să te împingă în drum, când maşinile trec cu viteză (...) Bine că nu a fost şi copilul cu mine", a scris arădeanca.

Agresoarea a fost prinsă și dusă la Psihiatrie

Victima a reuşit să o fotografieze pe cea care ar fi împins-o, iar cei care au comentat la postare au recunoscut-o ca fiind o persoană care cerşeşte în diferite intersecţii din Arad.



Inspectoratul de Poliţie Judeţean Arad s-a autosesizat în acest caz şi a audiat-o pe victimă, iar ulterior a identificat-o pe presupusa agresoare.



"Poliţiştii s-au sesizat din oficiu şi au identificat persoana implicată, ca fiind o femeie de 39 de ani, fără adăpost, cunoscută cu afecţiuni psihice, urmând a se lua faţă de aceasta măsurile legale pentru îndepărtarea oricărui pericol de natură să perturbe ordinea şi siguranţa publică", a transmis, vineri, IPJ Arad.



Presupusa agresoare va fi dusă la Secţia Psihiatrie a Spitalului Clinic Judeţean Arad.

Situația ca la metroul din Capitală

O femeie ar fi încercat să arunce călătorii spre șinele metroului în stația Lujerului. Oamenii legii au intervenit de urgență la fața locului, iar femeia a fost prinsă și dusă la Spitalul de Psihiatrie Obregia, după o mobilizare masivă pe rețelele de socializare, scrie Realitatea.net.

Suspecta ar fi mers și vorbit haotic. Ea i-ar fi împins pe călătorii din stație cu o cruce mare din lemn. Prima dată s-ar fi dus la un bărbat, apoi s-ar fi îndreptat spre o tânără. La acel moment, trenul se deja afla în stație, iar pasagerii nu au ajuns pe șine. Întreaga întâmplare a fost surprinsă de un călător și agresoarea a fost fotografiată, iar poza a ajuns ulterior pe rețelele de socializare.

"Să aveți mare grijă la această femeie! Astăzi când eram pe peron la Lujerului, femeia a încercat să mă împingă (eu inițial nu am realizat asta pentru că vorbea non-stop cu mine, eu având căștile în urechi, nu mi-am dat seama. Am realizat ce voia să facă atunci când am văzut-o încercând să o împingă pe o fata cu ajutorul crucii pe care o ținea în mână). Am urcat în metrou, i-am făcut o poză” a scris victima.

Tragedia din stația Dristor

Întâmplarea amintește de tragedia de acum 5 ani. La finalul anului 2017, Magdalena Șerban a ucis o tânără de 25 de ani, pe care a aruncat-o în fața metroului. Magdalena Șerban a fost condamnată la închisoare pe viață pentru această faptă. Înainte de a o ucide astfel pe tânăra de 25 de ani, la stația Dristor, Magdalena Șerban a încercat să arunce o altă fată în fața metroului, într-o altă stație. Atunci însă, victima, sportivă de performanță, a reușit să scape.

Specialiștii INML au ajuns la acea vreme la concluzia că Magdalena Șerban a avut discernământ în momentul comiterii omorului și a tentativei de omor. Femeia a fost condamnată ulterior la închisoare pe viață

