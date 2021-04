O degustare de vinuri, un mod inedit de a sarbatori Pastele

Pastele este sinonim cu ouale rosii, respectarea traditiilor si reintalnirea cu cei dragi in jurul mesei incarcate cu bunatati, la un pahar de vorba.

Daca vrei, insa, sa dai o nota speciala anul aceasta sarbatorii Invierii, o degustare de vinuri ar fi o idee excelenta, iar FineStore - aliatul perfect.

Vinul este cea mai veche si indragita bautura alcoolica, datand din vremuri biblice, insa cel modern a fost creat spre inceputul secolului al XVII-lea, cand Arnaud de Pontac a inceput sa produca licoarea folosind o selectie stricta a strugurilor, vinificare atenta, invechire in crame racoroase. De-a lungul timpului, tehnica de productie a evoluat, iar astazi putem pune pe masa vinuri elaborate, complexe, combinatii inedited si cupaje expresive.

Cum alegi vinurile pentru degustare

Stii deja ca vinul rosu - asociat cu sangele lui Hristos - nu lipseste de pe masa de Paste, insa pentru o degustare de vinuri trebuie sa faci o selectie atenta. La FineStore gasesti o multime de sortimente de vin, din toate culorile si toate soiurile de struguri, din podgorii renumite din Romania si din strainatate.

Vinurile, albe, rosii sau rose, sunt clasificate in functie de cantitatea de zaharuri pe care o contin:

vin sec - 2-4 g/l

vin demisec - 4-12 g/l

vin demidulce - 12-50 g/l

vin dulce - peste 50 g/l.

Daca in mod normal cumparam vinuri de masa, pentru consum curent, usoare, cu o tarie minima, fara a pune pret pe identitatea de soi sau de podgorie, pentru o degustare de vinuri alegerea trebuie sa fie mai rafinata si sa includa licori de calitate, speciale, recomandate prin denumirea de origine, care defineste regiunea viticola de provenienta, si obtinute din struguri cu insusiri superioare.

Experiente senzoriale cu vinuri de la FineStore

Spre exemplu, un vin Papale Primitivo di Manduria, exuberant, elegant si aromat, de un rosu intens cu note violete si cu arome ce te duc cu gandul la dulceata de coacaze si de cirese, poate fi o alegere cu care iti vei surprinde cu adevarat invitatii.

Tot din poetica Italie vin si vinurile Tenuta Ulisse, a caror expresie si identitate fabuloasa fac inconjurul lumii. Soiuri de traditie precum Montepulciano D’Abruzzo, Trebbiano D’Abruzzo, Pecorino, Passerina si Cococciola au calitati unice, demne de regiunea lor de origine, cu o priveliste ce iti taie rasuflarea, dar si un sol unic si conditii climatice ideale pentru cultivarea unor struguri de calitate superioara.

O experienta senzoriala complexa pot fi si vinurile cramei Petro Vaselo, obtinute din struguri cultivati in Viile Timisului, in imediata apropiere a unei paduri de salcami, de la care imprumuta un parfum irezistibil, ce se regaseste in paleta aromatica a vinurilor.

Un Alb de Petro Vaselo, cu un buchet floral-fructat, cu note de salcam si fructe galbene, face parte din gama de vinuri tinere a Cramei si reuneste in compozitia sa aromatica unele dintre cele mai savuroase calitati ale soiurilor Chardonnay si Riesling Italian. Vinul Rosu de Petro Vaselo este, in schimb, un vin nobil, din struguri Cabernet Sauvignon recoltati tarziu, culesi manual si selectati atent; acesta va face deliciul oricarei degustari, datorita buchetului sau proaspat, aromat, cu note de fructe rosii si negre si de condimente. Un pahar de Rose de Petro Vaselo va bucura papilele gustative ale invitatilor cu aroma sa proaspata de fructe rosii si trandafir, in timp ce Petro Vaselo Ovas, un cupaj de Cabernet Sauvignon si Merlot, va oferi o experienta intensa, opulenta si rotunda degustatorilor, gratie notelor de coacaze negre, afine si visine alaturi de cele de cuisoare.

La FineStore gasesti cu siguranta vinurile potrivite pentru a organiza o degustare ca la carte, care sa completeze meniul cu preparate de Paste pe care l-ai pregatit invitatilor. Comenzile cu valori peste 199 de lei sunt livrate gratuit, rapid si in siguranta oriunde in tara.