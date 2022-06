O casetă VHS cu „Back to the Future” a fost vândută la licitaţie pentru o sumă record

Caseta video i-a aparţinut actorului Tom Wilson, ce l-a interpretat pe Biff Tannen în trilogia Înapoi în Viitor („Back to the Future”).

Dacă eşti nostalgic după „vremurile bune”, trebuie să poţi plăti, totuşi, sume mari, mai ales pentru obiecte rare şi râvnite şi de către alţi nostalgici.

Casa de licitaţii Heritage Auctions din Dallas are multe rarităţi şi obiecte exclusive. Filmul original „Back to the Future”, un clasic, ajunge astfel în posesia darnicului nostalgic.

Ineditul obiect a fost cumpărat de cineva la licitaţie, pentru suma de 75.000 de dolari, conform 1063thebuzz.com, notează Mediafax.

Fanii Scooby-Doo pot profita de experiența Mașinii Misterelor.

Pentru a sărbători aniversarea a 20 de ani de la filmul live-action „Scooby-Doo”, Warner Bros. și Airbnb au oferit o noapte de cazare în Mystery Machine, scrie CNN. Actorul Matthew Lillard, care l-a interpretat pe Shaggy în film, va găzdui oaspeții în duba emblematică, care va fi parcata pe coasta Malibu din sudul Californiei pentru trei sejururi de o noapte pe 24, 25 și 26 iunie.

„Zoinks! Au trecut 20 de ani de când l-am jucat pe Shaggy în primul film live-action „Scooby-Doo” de la Warner Bros., iar spiritul lui este cu mine de atunci. Pentru a sărbători, vă teleportez înapoi în 2002 cu o ședere total groovy în iubita Mașină a Misterelor a bandei, dar fără monștri”, a spus Lillard în anunțul Airbnb.

Sejurul, oferit la doar 20 de dolari pe noapte, s-a epuizat rapid.

„Mystery Machine a fost extrem de populară și toate cele trei nopți au fost rezervate în câteva minute”, a declarat un reprezentant al Airbnb pentru CNN.

Oaspeții norocoși vor primi un salut virtual special de la Lillard la sosire. În interiorul dubei, vor găsi o lampă cu lavă, jocuri misterioase și chiar un televizor retro pentru a revedea filmul. Vor fi, de asemenea, o mulțime de gustări Scooby la îndemână pentru a le savura.

A fost aranjată și cina. Acesta va include toate alimentele preferate ale lui Shaggy și Scooby, cum ar fi hot-dogi și burgeri, scrie Airbnb Newsroom.

Ken Spears, co-creatorul serialului de desene animate Scooby-Doo, a murit la vârsta de 82 de ani. Spears, care a creat personajele animate alături de colegul său, Joe Ruby. Acesta a murit din cauza complicațiilor cauzate de demența Lewy. Moartea lui Spears vine la trei luni după cea a lui Joe Ruby.

Spectacolul original, „Scooby Doo, Unde ești!“, a rulat doar pentru două serii din 1969-1970, dar a stabilit un șablon care a dat naștere la 50 de ani de desene animate cu celebrul personaj.

Președintele Warner Bros, Sam Register, a declarat: „Warner Bros Animation este întristat să afle despre decesul lui Ken Spears și le trimitem cele mai calde gânduri celor dragi. A fost un adevărat inovator în industria desenelor animate, ale cărui daruri de umor și povestiri continuă să încânte publicul. Nu puteți găsi un ecran în lume care să nu fi difuzat desene animate cu Scooby-Doo. Continuăm să fim inspirați de munca sa la Warner Bros. Animation și suntem onorați să continuăm moștenirea personajelor sale iubite.“

