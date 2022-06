O altă aeronavă militară s-a prăbuşit în California, a doua în 48 de ore

Un reprezentant al Departamentului de Pompieri din comitatul Imperial a declarat pentru Los Angeles Times, sub rezerva anonimatului, că pompierii au fost chemaţi joi, pe autostrada 78, în apropiere de Palo Verde, pentru a interveni în cazul unui avion militar prăbuşit. Personal militar s-a deplasat, de asemenea la faţa locului, a spus el, adăugând că nu are informaţii despre tipul aeronavei care s-a prăbuşit. "Am primit informaţii că o aeronavă militară s-a prăbuşit la circa 60 de km nord de Yuma, Arizona", potrivit unui comunicat al Naval Air Facility El Centro, postat pe Facebook la ora 18:10. "Unităţi de pompieri şi alte servicii de ajutor locale s-au deplasat la faţa locului. Nu avem alte informaţii în acest moment", se precizează în comunicat.



Miercuri, un alt aparat de tip MV-22B Osprey care participa la o misiune de antrenament s-a prăbuşit în sudul Californiei, în apropiere de Glamis, la 35 km de frontiera mexicană. Toţi cei cinci puşcaşi marini aflaţi la bordul aeronavei şi-au pierdut viaţa. Escadrila a dezminţit oficial ”zvonurile” potrivit cărora la bordul avionului se aflau substanţe radioactive. O bază aeriană marină se află în apropiere de locul accidentului, în Yuma, Arizona, şi deţine o serie de aeronave MV-22 Osprey cu decolare verticală. Armata americană a suferit deja mai multe accidente care au implicat acest model de aeronavă, între care unul în care au fost ucise patru persoane în martie, în Norvegia, în cursul unui exerciţiu NATO. La sfârșitul săptămânii trecute, un pilot de vânătoare a murit după ce avionul său F/A-18E Super Hornet, aparținând Forțelor Navale ale Statelor Unite, s-a prăbușit în deșertul Mojave, în apropiere de orașul Trona, California.

