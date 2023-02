Numerologie: Anul 2023, punct de cotitură. Alexandru T. Zărnoianu, atenționare: Cine se poate aștepta la un an dificil. ”Suferință din toate părțile”

"2023 este marcat de vibrația cifrei 7. Cu toate că este o cifră masculină, iar acestea semnifică prezența acțiunii în exterior, 7 are o nuanță mult mai profundă, subtilă și ne indică spre interior, pentru a putea lua cele mai bune decizii sau pentru a putea schimba ceva în exterior.

Iar pentru că tot am adus în discuție acest cuvânt - ”schimbare" - ca o temă secundară a anului 2023 avem și prezența cifrei 5 (din 23, 2+3=5). Tot o cifră masculină și ea, 5 ne vorbește despre schimbare, despre ieșirea din cadru, din zona de obișnuință. Ne indică, de asemenea, și spre imaginea de sine, spre o căutare a identității personale. Astfel, avem de a face în principal cu două cifre masculine ce în această combinație ne așterne fundația pentru transformarea interioară și ne oferă și cheia către aceasta: schimbarea percepției prin acțiune conștientă", a spus numerologul Alexandru T. Zărnoianu pentru DCNews.

"Ne blocăm, astfel, orice șansă la mai bine"

"Cine nu va depune un minim de efort pentru a ieși din aceleași bule mentale emoționale, informaționale, ci va continua să hrănească aceleași percepții limitate despre lume, se poate aștepta la un an mai dificil. Cât timp cât vom continua să blocăm energia lui 5 și a lui 7 prin suprimarea puterii personale (5) și prin a percepe totul ca o pedeapsă sau un efect al ”celor de sus” (guvernul, șeful, orice formă de autoritate) (7), continuăm pe panta descendentă a degradării personale și a suferinței din toate părțile. Ne blocăm astfel orice șansă la mai bine, orice oportunitate de a ne cunoaște adevărata esență, adevărata putere interioară, creativitatea și conexiunea cu acel ceva mai profund (indiferent de termenii folosiți: Divinitate, Dumnezeu, Sine Superior, Inteligență Cosmică, etc.).

Direcția acestui an este de a reuși să privim dincolo de ceața mentală, dincolo de obișnuințe, dincolo de judecată, de răzbunare și violență. Acest lucru se poate obține tot prin mijloacele lui 7: meditație, contemplare, prin antrenarea atenției, a minții și prin centrarea în spațiul interior. Toate au ca scop lărgirea orizontului nostru perceptual (5&7) pentru a putea cuprinde mai mult din ceea ce reprezintă Adevărul cu A, nu doar valența de ”adevăr” pe care o susține fiecare cu atât de multă vehemență, care este doar o mică fărâmă dintr-un peisaj mult mai vast", a mai spus numerologul.

123123, ultima zi din acest an

"Din punct de vedere al codului numerologic al zilei de 31 decembrie, nu avem de a face cu anumite sincronicități sau potriviri de cifre încât să afirmăm că într-adevăr este un punct de cotitură al anului. Întregul an 2023 am putea spune că reprezintă un punct de cotitură al întregii umanități în ceea ce privește conștiința colectivă și direcția în care ne vom îndrepta în continuare. Fiecare zi a acestui an este importantă și putem regăsi informații prețioase în codul lor numerologic. Însă dacă tot s-a adus în discuție ultima zi din an țin să precizez câteva aspecte ce țin tot de 7, de nevăzut, de subtil, de dincolo de formă.

"Se deschide o poartă către un nou ciclu"

Ultima zi din an este una cu o însemnătate aparte. Am muncit, am acționat, și cu bune și cu rele, 364 de zile. Pe data de 31 a fiecărui an, cel puțin pentru noi, cei care funcționăm după acest calendar, se deschide o poartă către un nou ciclu. Astfel că este un moment ideal pentru contemplare, pentru a face bilanțul interior, pentru a integra experiențele și a cultiva înțelepciunea pe care toate acestea ne-o pot oferi. Este bine să pertecem câteva momente singuri, într-un spațiu în care să ne simțim în siguranță și să ne acordăm această oportunitate.

De asemenea, în urma acestei introspecții putem alege ce vrem să eliberăm și ce vrem să ducem cu noi mai departe în Noul An. Desigur, aici mă refer la aspecte ce țin de natura interioară, dar care se manifestă și în exteriorul nostru prin interacțiunile cu partenerii, copii, colegii, șefii, etc.

Treceți anul mai ușori sufletește, mai conștienți, cu mintea clară și zâmbetul pe buze, ca și 2024 să vină cu mai multe bucurii, oportunități, căi deschise și binecuvântări. Ce ne oferă fiecare an este exact ceea ce cultivăm cel mai mult în grădina noastră interioară", a spus Alexandru T. Zărnoianu.

