"Nu s-au vindecat rănile". Romanița Iovan, traumatizată de incidentul din 2005, când Adrian Iovan a împușcat hoțul care le intrase în casă: "Am pierdut o sarcină"

"M-am încuiat mulți ani. Nu aș dori nimănui să treacă prin ce am trecut noi. Eu știu că e mult de atunci, dar nu s-au vindecat rănile. Nu numai că am pierdut o sarcină, Albert știe toată situația și acum îmi spune că, dacă nu venea hoțul, el nu se năștea. Eram obsedată. Închideam ușa cu cheia și am închis-o mult timp după, ceea ce este horror. Este o amintire care s-a transformat într-un coșmar și care a durat o perioadă îndelungată”, a mărturisit Romanița Iovan, la "40 de întrebări cu Denise Rifai", scrie viva.ro.

"Nu cred că noi trebuie să iertăm"

La aproape 20 de ani de la incident, Romanița Iovan a vorbit despre cei care au criticat-o la acea vreme.

"A ierta cred că este un lucru bun, dar nu cred că noi trebuie să iertăm. Mereu am zis că Dumnezeu ne iartă. Noi oamenii nu știu dacă putem să uităm și, atunci, dacă nu putem să uităm, nu știu dacă se pune problema să putem să iertăm. Încerc, până la urmă, să fac un exercițiu de gândire de fiecare dată când îmi aduc aminte sau am situația în care trebuie să discut de acest subiect care este poate cel mai sensibil pentru mine, să nu fiu rea.

Asta reușesc să fac, pur și simplu să nu fiu rea, dar puterea pe care am simțit-o în următorii ani și care m-a ajutat să ies dintr-o situație complicată mă face să mă comport cu eleganță, așa cum am făcut și până acum, chiar și pe acest subiect care poate nu merită această eleganță de care sunt în stare și dau dovadă”, a mai spus Romanița Iovan.

Cum a intrat Romanița Iovan în lumea modei

"A fost o chestiune foarte interesantă și, până la urmă, consider că a fost o soartă pe care am îmbrățișat-o de mică, în sensul că mi-am dorit foarte mult să dau la ASE la Secția Economia Serviciilor de Alimentație Publică și Turism, adică un fel de Management în Turism. Erau doar 30 de locuri și nu am intrat în primul an la facultate, nici în al doilea an. Am zis: Nu, dau până intru!'. Și în al treilea an, pentru că deja aveam aproape 20 de ani, am zis să dau la seral, să-mi găsesc un serviciu. Am dat la seral, după care am căutat serviciu. A fost o chestie super interesantă, pentru că eu, chiar dacă am vrut să lucrez în turism, nu am găsit un post în domeniu. Și atunci m-am dus după un anunț în ziar: "Centrul de Creație UCECOM caută tinere fete pentru meseria de manechin". Asta am fost eu pe timpul facultății: angajată ca manechin la UCECOM", povestea Romanița Iovan, anul trecut, pentru aceeași sursă citată.

