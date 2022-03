"Nu s-a gândit ce o să zică lumea". Botezatu, despre relația cu Loredana Groza: Am iubit-o dintotdeauna

"Ne cunoaștem de peste 25 de ani, de când eram amândoi extrem de puști și de copii, am admirat-o și am iubit-o dintotdeauna. Pentru mine este o cântăreață, o divă, își merită acest statut, cel puțin din punctul meu e vedere. E o femeie care se reinventează și așa cum îmi place să cred și să spun, chiar dacă îmi iau hate, este un fel de Madonna a României. Ea este cea care mereu s-a reinventat, e tot timpul acea femeie care nu s-a gândit ce o să zică lumea, de hate-ul pe care și l-ar lua, este o artistă. Numai un artist are acest curaj care, bineînțeles, vine complimentat la pachet cu talentul. Dacă nu ar avea talent, nu ar putea să facă lucrul ăsta. Este sigură pe ea. Când este sigură pe vocea pe care o are, atunci își poate permite orice extravaganță. E foarte greu în cazul altor vedete să nu ai talent, să nu ai voce, dar să nu îți permiți extravaganțe. Unele, dacă le tai firul și cântă acapella, te sperie.", a declarat Cătălin Botezatu, în exclusivitate, pentru wowbiz.ro.

"Am avut noroc de la natură”

Loredana Groza reușește să își uimească fanii cu fiecare nouă apariție, dar să creeze și controverse. Cu privire la înfățisarea sa, spune, în urmă cu ceva timp, că secretul stă în alimentație și sport: "Nicio operație estetică. Nu am silicoane, nu am liftinguri, nici n-aș avea timp să fac asta, chiar dacă poate, cine știe, nu sunt împotriva lor și admir femeile care încearcă să arate bine indiferent de vârstă și au curajul să se transforme, dar cred că sunt în ziua de astăzi atâtea posibilități să arăți bine fără să faci lucruri radicale. Ținând dietă, făcând sport, având grijă de corpul tău, de fața ta. Sunt tratamente, sunt chestii total neinvazive care te ajută să fii wow. Și am avut de la natură noroc că m-am născut cu dotările de rigoare și nu am avut nevoie să completez, să vin cu jențile luate din oraș”, a spus, la un moment dat, Loredana Groza.

Loredana Groza este foarte discretă și își ține viața personală cât mai departe de luminile reflectoarelor, însă nu ezită să publice imagini cu fiica sa, Elena.

Recent, a dezvăluit, într-un interviu pentru revista VIVA!, ce relație apropiată are cu fata ei. "Trăiesc alături de Elena viața ei, dar și viața mea de mamă. Descopăr prin ea lucruri noi despre cum generația ei folosește tehnologia sau ce muzici ascultă… Descopăr iubirea prin ochii ei, dar cred că e important să aibă alegerile ei, să descopere lumea în felul ei”, a declarat cântăreața.

