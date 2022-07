Novak Djokovic s-a calificat în finala Wimbledon 2022 - Video

Novak Djokovic, locul 3 mondial şi principal favorit, s-a impus după două ore şi 37 de minute în dauna lui Norrie, locul 12 mondial şi cap de serie numărul 12.

Adversarul lui Djokovic în finala de duminică va fi australianul Nick Kyrgios (40 ATP), care a acces în ultimul act al turneului londonez după ce spaniolul Rafael Nadal (4 ATP) a declarat forfait din cauza unei accidentări. Sârbul a câştigat de şase ori turneul de la Wimbledon, ultima oară anul trecut.

After an awful start, #Djokovic races to the finals beating Norrie 2-6 6-3 6-2 6-4. Splendid serving in the last three sets. #Wimbledon pic.twitter.com/6vASZQfXnO