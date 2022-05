Nordis Group a primit Diploma de Excelență pentru dezvoltări imobiliare de excepție din partea Asociației Furnizorilor Casei Regale a României

„Anul acesta am fost onorați să recunoaștem, în mod oficial, excelența brandului Nordis și să recompensăm compania cu Diploma de Excelență. Le dorim mult succes și să continue să fie un exemplu pentru întreaga industrie din care fac parte”, a declarat Alin Caraman, Președintele Asociației Furnizorilor Casei Regale a României.

„Asociația Furnizorilor Casei Regale a României este emblema excelenței în România, un partener de nădejde pentru Casa Regală a României. Dinamica societății românești, dar mai ales existența unui număr atât de mare de firme ce își dedică toată energia promovării unei imagini impecabile business-urilor din România, ne determină ca, an de an, cu prilejul Galei Asociației, să recompensăm pe acele firme ce conferă excelență industriei pe care o reprezintă”, a adăugat Alin Caraman.

Nordis - un business pentru care excelența este un mod de viață

Emanuel Poştoacă, fondatorul Nordis Group, subliniază că excelența este mai mult decât o valoare fundamentală a brandului Nordis, este chiar una dintre motivațiile sale de viață.

„În 2008, am făcut o schimbare majoră în viața mea, am renunţat la statutul de angajat şi am devenit antreprenor. Lucrând atunci ca agent imobiliar, nu aveam un program fix, dar nici un salariu fix, toată activitatea fiind pe bază de comision. Aș putea spune că, încă de la început, am avut în vedere această idee de excelență, nu doar atingerea și depășirea obiectivelor de vânzări. Am vrut mereu să le ofer clienților cele mai bune produse, fie că este vorba de o casă pentru a locui în ea, o casă de vacanță sau o investiție în imobiliare. Lucrând cu oamenii direct, mi-am dat seama cât de important ar fi să existe un produs premium, cu adevărat excelent, care să fie simultan și o locuință sau un loc de petrecere a vacanțelor, dar și o investiție rentabilă. Așa s-a născut Nordis”, a precizat Emanuel Poștoacă.

„La toate cele patru proiecte pe care le dezvoltăm în prezent, la Mamaia, Brașov, Sinaia și în București, investitorii apreciază atenţia deosebită la detalii, arhitectură, designul interior şi, mai ales, materialele de calitate pe care le folosim. Am crescut de la an la an, bazându-ne pe o echipă valoaroasă de angajați și colaboratori, cărora le mulțumesc pentru eforturile depuse. Această Diplomă de Excelență a Asociației Furnizorilor Casei Regale a României spune mult despre profesionalismul tuturor celor care, direct sau indirect, fac parte din familia Nordis. Este o distincție care ne onorează, dar ne și obligă în același timp. Împreună, ne propunem să devenim și să ne menținem lanțul hotelier de 5 stele numărul 1 din România pe segmentul leisure”, a explicat Emanuel Poştoacă.

Nordis Group este un grup de companii fondat, în 2008, în România, cu capital 100% românesc și specializat în dezvoltarea ansamblurilor hoteliere și rezidențiale premium. Grupul de firme Nordis este format, în prezent, din 7 entități: Nordis Development, Nordis Construct, Nordis Architecture, Nordis Hotels, Nobileo (membru Nordis Group), Nordis Travel și Nordis Property Management.

Nordis Group are, în prezent, 4 proiecte în dezvoltare pentru ansamblurile hoteliere și rezidențiale Nordis Mamaia, prima și cea de-a doua etapă și Nordis Sinaia, precum și pentru imobilul rezidențial Nordis View, din București.

Tradiția recompensând inovația

Casa Regală oferă calitatea de Furnizor al Casei Majestății Sale Regelui ca semn de recunoaștere și de apreciere a calității deosebite a produselor sau a serviciilor oferite de o persoană sau de o companie comercială încă din anul 1900.

După 1947 tradiția acordării acestui titlu a fost reînnodată în anul 2003, când pentru prima oară, dupa 56 de ani, o companie românească, Murfatlar, primea titlul de "Furnizor al Casei Regale a României".

Lunar celor 70 de Furnizori ai Casei Regale a României li se alătură aspiranți la Titlu, precum și o mulțime de simpatizanți ai Casei Regale.

