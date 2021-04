Nomadland, marele câştigător la Premiile Bafta 2021

Frances McDormand, protagonista peliculei Nomadland, în regia lui Chloe Zhao, a primit premiul BAFTA pentru cea mai bună actriţă în rol principal duminică seară, la Londra, în cadrul celei de-a 74-a ediţii a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts, potrivit AFP.

La această categorie au mai concurat actriţele Bukky Bakray (Rocks), Radha Blank (The Forty-Year-Old Version), Vanessa Kirby (Pieces of a Woman), Wunmi Mosaku (His House), Alfre Woodard (Clemency).



La ediţia de anul trecut trofeul pentru cea mai bună actriţă în rol principal i-a revenit lui Renee Zellweger, protagonista peliculei biografice Judy, dedicate legendarei cântăreţe americane Judy Garland.



Ceremonia din acest an de decernare a premiilor are loc în două seri (10 şi 11 aprilie), în contextul pandemiei de COVID-19 ce împiedică desfăşurarea spectacolului în formatul obişnuit, cu numeroase vedete şi prezenţa publicului.



Seara de sâmbătă s-a concentrat asupra procesului creativ din spatele producţiilor, în timp ce principalele distincţii sunt anunţate duminică, în cadrul unei ceremonii transmise de la Royal Albert Hall din Londra şi prezentată de Dermot O'Leary şi Edith Bowman, scrie Agerpres.