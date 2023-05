Nokia XR21, smartphone-ul care „spune” că rezistă la drumeții în ploaie torențială timp de 72 de ore. Un fel de Nokia 3310

Echivalentul smartphone al modelului Nokia 3310 (telefonul clasic cunoscut ca fiind aproape indestructibil), Nokia XR21 este rezistent la căzături, praf și apă. Rezistă la orice, de la căderea din buzunarul pantalonilor și lovirea ecranului de pământ până la drumeții în ploaie torențială timp de 72 de ore.

„Aceasta este versiunea smartphone a celebrului și aproape indestructibilului Nokia 3310. Spargerea ecranului sau bateria descărcată înainte de o călătorie lungă vă poate provoca sentimentul de «phone-xiety».

Acest smartphone a fost construit pentru a elimina aceste temeri cotidiene; dispozitivul nostru este atât de durabil încât poate rezista unui jet de furtun de apă cu o presiune de 100 de bari și o temperatură de 80°C. De fapt, suntem atât de încrezători în noul și durabilul nostru telefon-erou, încât oferim o garanție de un an pentru înlocuirea ecranului, în cazul în care se întâmplă ce e mai rău.”, a declarat Adam Ferguson, Head of Product Marketing al telefoanelor Nokia.

Nokia XR21 este creat în jurul unui cadru turnat prin injecție, obținut din aluminiu 100% reciclat, și este protejat de o carcasă realizată din materiale durabile și de ecranul Corning® Gorilla® Glass Victus®, toate proiectate și certificate pentru a rezista la impact.

Rezistent la impact, praf și apă

Designul practic și materialele de înaltă calitate utilizate pentru a concepe Nokia XR21 - inclusiv un ecran super-rezistent și un capac spate rezistent la impact - vindecă anxietățile oamenilor legate de telefoanele lor, indiferent că vorbim de o baterie descărcată sau de un ecran crăpat.

Modelul are o durabilitate certificată MIL-STD-810H, ceea ce îl face rezistent la căzături, praf și apă. În plus, în timpul testelor interne, Nokia XR21 a supraviețuit căderii de la 1,8 m, precum și scufundării la 1,5 m sub apă timp de o oră, rezistând totodată presiunii echivalente unui jet de 100 de bari (mai mare decât presiunea de cedare a furtunelor pompierilor din Marea Britanie), cu o temperatură a apei de 80°C.

Rezistent la temperaturi extreme, dar și la un timp îndelungat între încărcări

Durabilitatea Nokia XR21 se extinde și la durata de viață a bateriei. Aceasta poate rezista două zile între încărcări. În plus, atunci când ești surprins în condiții meteo neplăcute sau extreme, Nokia XR21 se ridică la înălțimea așteptărilor.

Acesta poate rezista și poate fi utilizat la temperaturi cuprinse între -20°C și +55°C - aceasta din urmă este cu un grad mai puțin decât cea mai ridicată temperatură a aerului înregistrată pe Pământ, în Death Valley din California. În plus, ecranul de 6,49" poate fi utilizat cu mâinile ude, în ploaie sau în timp ce purtați mănuși. Perfect pentru a face față unui festival de weekend, unei drumeții de o zi, unei plimbări cu bicicleta sau unei excursii în familie fără încărcător.

Divertisment bazat pe inteligență artificială

Difuzoarele stereo cu redare OZO oferă un sunet imersiv, prin care poți auzi fiecare detaliu al videoclipurilor, melodiilor și podcasturilor - perfect pentru a fi o sursă de divertisment la picnicurile de vară, alături de prieteni. Cei mai buni algoritmi de imagistică bazați pe inteligență artificială regăsiți pe dispozitivele Nokia, cum ar fi AI Portrait, Night Mode 2.0 și Flash Shot, vor asigura surprinderea momentelor memorabile la o calitate excelentă. Pentru mediile zgomotoase, difuzoarele stereo de 96 dB sunt prevăzute cu modul Audio boost ce vă ajută să auziți sunete amplificate, peste zgomotul de fond. Cele două butoane de acces rapid vă permit să ajungeți și mai repede la aplicațiile și funcțiile preferate.

Siguranță și protecție în interior, dar și la exterior

Nokia XR21 garantează patru ani de actualizări lunare de securitate, trei ani de actualizări ale sistemului de operare, trei ani de garanție și o garanție de înlocuire a ecranului de un an. Tu ești protejat online și smartphone-ul tău e protejat de ceea ce îi rezervă viața.

Preț și disponibilitate

Nokia XR21 este disponibil în nuanța Pine Green în România începând de astăzi, la 2499 RON.

