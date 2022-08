Noi tensiuni între Grigore Leșe și Constantin Enceanu: Sunt artist, nu ciubucar, să cânt la nunți / Nu cunoaște noțiunea cuvântului

Constantin Enceanu și Grigore Leșe, cândva colegi la ”Vedeta populară ”(TVR), nu-și mai vorbesc de cinci ani, din cauza unor neînțelegeri la masa juraților. Iar acum, după ce Grigore Leșe a făcut o afirmație dureroasă la adresa colegilor săi de breaslă, cum că el nu cântă la nunți, căci este artist, nu ciubucar, iată că a redeschis Cutia Pandorei. Constantin Enceanu îi dă replica, în exclusivitate pentru Ego.

Grigore Leșe: ”Sunt artist, nu ciubucar, să cânt la nunți. Am fost invitat, dar nu merg”

Marele artist Grigore Leșe a vorbit, duminică, la emisiunea ”Sub lupă”, difuzată de Etno TV, despre stadiul muzicii populare românești, despre tradiții, despre oameni, colegi, despre noțiunea de prietenie. Printre altele, a făcut și un comentariu, deloc pe placul colegilor săi de breaslă care își câștigă existența din nunți:

”Sunt artist, nu ciubucar, să cânt la nunți. Am fost invitat, dar nu merg. Talentul nu e de ajuns, mulți confundă Conservatorul cu Academia de muzică, cu Școala populară de artă, unde se poate duce mai oricine plătește”.

Replica lui Constantin Enceanu: ”Pe Grigore Leșe nu o să-l cheme nimeni la nunți pentru că muzica lui nu se pretează pentru nunți”

Contactat de reporterii Ego.ro, solistul Constantin Enceanu, care a cântat la sute, poate chiar la mii de nunți, în întreaga sa activitate muzicală, a dorit să facă unele precizări:

”Grigore Leșe știe ce înseamnă cuvântul ciubucar, a căutat în DEX? Nu cunoaște noțiunea cuvântului, să citească sensul cuvântului, mai și zice că are atâtea școli și facultăți. Cine îl ia pe el la nunți? Are una la 10 ani. Nu o să-l cheme nimeni la nunți pentru că muzica lui nu se pretează pentru nunți. Prin urmare, dacă n-a fost la nunți, nici nu are de unde să știe cum e. E ușor de zis din gură, că mergi și petreci, bei. Cânt cam 2-3 ore, de curg apele de pe mine! În plus, trebuie să ai grijă să ai mereu vocea la parametri foarte înalți, pentru că ești artist, nu te poți prezenta oricum”, ne-a declarat Constantin Enceanu, în exclusivitate pentru Ego.ro.

Micile trucuri ale lui Constantin Enceanu pentru a-și păstra vocea la parametri foarte înalți

Constantin Enceanu ne-a dezvăluit și micile sale secrete ca să-și păstreze vocea intactă:

”Ca artist, trebuie să fii foarte atent, să nu răcești, să nu răgușești. De pildă, eu nu beau rece sau sucuri acidulate, iar somnul e foarte important. În plus, nu vorbesc între evenimente, decât prin sms sau în șoaptă. Șoferul meu știe. Adesea îi fac semn cu mâna, ca să vireze stânga sau dreapta, pe drum”, ne-a mai declarat Constantin Enceanu, unul dintre cei mai solicitați artiști de muzică populară la nunți, botezuri și la zile de naștere.

