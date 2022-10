Nicuşor Dan a luat amendă pentru că nu a plătit parcarea. S-a întâmplat chiar la primărie

Într-o discuţie despre parcările albastre din Bucureşti la Digi24, primarul Nicuşor Dan a spus că şi lui i s-a întâmplat să primească amendă pentru că nu a plătit parcarea.

"N-aş numi-o revoluţie a parcărilor. Este pur şi simplu un regulament care s-a votat în fosta administraţie, în 2019, dar care nu a fost implementat. Ce am făcut noi a fost ca pe acele locuri pe care regulamentul din 2019 spunea că trebuie plătită cu 5 lei ora să încasăm banii. Vreau să spun că nu am făcut asta ca să luăm bani de la bucureşteni, ci ca să încurajăm oamenii să migreze spre transportul în comun.

Înainte nu se plătea pentru că ştiau oamenii că nu verifică nimeni, deşi erau panouri care spuneau că locul de parcare trebuie plătit. Acum se controlează. Şi eu am luat amendă! În parcarea din jurul primăriei s-a întâmplat, pentru că mergeam către o conferinţă de presă, trebuia să prelungesc perioada prin sms, m-a sunat cineva, şi am uitat", a declarat Nicuşor Dan.

"Parcometrele nu sunt atât de scumpe, mai scump e faptul că avem doar 10.000 de locuri de parcare, când ar fi trebuit de mult să avem 300.000 de locuri. Noi vrem să avem în tot interiorul inelului central doar locuri de parcare cu albastru. Şi un abonament care să fie rezonabil pentru rezidenţi. Termenul optimist este un an de acum încolo, vom vedea care este ritmul de implementare. Toate străzile aparţin municipiului Bucureşti, sunt gestionate de Consiliul General, nu va scăpa nicio stradă. Sunt şi străzi din inelul central, cum este Bulevardul Elisabeta, unde nu vor fi locuri de parcare pentru că circulă transportul în comun. Dar în rest, scopul nostru este să acoperim inelul central cu parcări plătite, unde rezidenţii să aibă abonamente", a mai precizat primarul general.

Noul regulament de parcare din Bucureşti, motiv de scandal. Scrisoare deschisă către Nicuşor Dan. O femeie a plătit aproape 4000 lei pentru un loc şi a fost la un pas să fie bătută

Noul regulament al parcărilor cu plată din Bucureşti stârneşte adevărate scandaluri în Capitală. O femeie care locuieşte în Sectorul 2 scrie, pe o reţea socială, că, deşi a plătit aproape 4000 lei pentru a rezerva un loc de parcare, nu îl poate folosi. Ba chiar, spune femeia, a fost la un pas de a fi linşată în plină stradă.

"SCRISOARE DESCHISĂ D-LUI PRIMAR!

Stimate d-le Primar Nicușor Dan, atunci când am plătit 3.840 lei pentru un loc de parcare cu rezervare riveran pe 1 an de zile, credeam că problema mea cu locul de parcare acasă a fost rezolvată. Habar nu aveam cât stres îmi va aduce acest lucru în mai puțin de o săptămână de când a intrat în vigoare contractul și chiar tocmai am primit și primele jigniri și amenințări, plus am fost la un pas de a fi linșată duminică, în plină zi, în plină stradă centrală de un posesor Audi (am sunat la poliție, m-au îndrumat cu ce e de făcut…).

Mulțumesc, în parte vi se datorează! Spun asta pentru că: întâi am așteptat mai bine de o săptămână să vină să marcheze locul înainte de a intra contractul în vigoare, așa cum mi s-a spus. Apoi, după ce în final au marcat, am sesizat imediat când s-a făcut marcajul, am trimis poze și video cu stâlpul de parcare care este montat necorespunzător și care “dansează” la fiecare pală mai puternică de vânt și riscă să cadă pe mașini și oameni, sau, Doamne ferește, pe vreun copil, așa cum s-a întâmplat și cu băiețelul care s-a urcat pe obeliscul din primărie… degeaba, nici o reacție din partea autorităților, oricât am insistat în scris sau telefonic…", a scris femeia pe Facebook.

