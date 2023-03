Nicolae Robu, despre dosarul de abuz în serviciu de la DNA Timişoara: Nu am comis nicio ilegalitate

'Azi am fost chemat la DNA privitor la o autorizaţie de construcţie a unui duplex, emisă în 2018, ajunsă între timp anulată. Nu am dat nicio declaraţie, voi studia mai întâi dosarul cu pricina. În orice caz, consider ca ceva normal cercetarea în circumstanţele date, în vederea elucidărilor ce se impun. Nu-mi fac nicio grijă în ce mă priveşte, pentru că eu personal nu am comis nici pe această speţă şi nici pe altele nicio ilegalitate. Am fost permanent ultracorect şi ultracinstit', a afirmat Nicolae Robu într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Fostul edil spune că în calitate de primar a semnat zilnic o mulţime de documente, printre care şi un număr important de autorizaţii de construcţie, dar niciodată în cei opt ani de mandat nu şi-a pus semnătura pe vreun document fără a avea în prealabil toate semnăturile aparatului de specialitate cerute de lege şi de procedurile interne, drept garanţie de legalitate şi de conformitate sub toate aspectele.

'De altfel, fără aceste semnături, documentele nici nu ajungeau la mine la semnat, regula în acest sens la cabinetul meu fiind foarte strictă. Ar fi o imposibilitate ca primarul să verifice personal legalitatea şi conformitatea, pe de o parte pentru că nu are expertiză în toate domeniile de activitate ale unei primării, pe de altă parte pentru că şi dacă prin absurd ar avea, nu ar dispune de timpul fizic necesar. De aceea există un aparat de specialitate, format din sute de persoane la o primărie ca cea a Timişoarei. Primarul ar fi vinovat dacă un document semnat de el ar conţine o neregulă, dacă el ar fi cerut acea neregulă sau dacă i s-ar fi spus de ea, i s-ar fi propus să o accepte şi el ar fi acceptat-o. Altminteri, ce vină să aibă el?', continuă Nicolae Robu.

Nicolae Robu mai subliniază că dat fiind anunţul său că va candida la alegerile din 2024 pentru un nou mandat de primar, dacă va fi reales, va demola 'şi casa-bloc a doamnei Aida Szilagy (consilier USR, n.r.) şi orice alte construcţii ilegale, în ipoteza că aşa ceva ar mai exista, evident, nu abuziv, ci în condiţiile legii'. În dosarul instrumentat acum de DNA Timişoara, sunt suspecţi pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu Nicolae Robu, Emilian-Sorin Ciurariu, la data faptei arhitect-şef al municipiului Timişoara, Gabriela-Violeta Borcsi, la data faptei şef serviciu în cadrul Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană, şi Lucreţia Croitoru, la data faptei consilier în Direcţia Generală de Urbanism şi Dezvoltare Urbană.

'În cursul anului 2018, cu încălcarea prevederilor legale, suspecţii Robu Nicolae, Ciurariu Emilian-Sorin, Borcsi Gabriela-Violeta şi Croitoru Lucreţia, în calităţile menţionate mai sus, împreună cu alţi funcţionari din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, ar fi emis o autorizaţie de construire a unui imobil cu nerespectarea condiţiilor stipulate în certificatul de urbanism. Prin emiterea acelei autorizaţii ar fi fost creat un prejudiciu persoanelor vătămate din dosar, concomitent cu obţinerea unui folos necuvenit beneficiarilor imobilului vizat de autorizaţia de construire', arată comunicatul DNA Timişoara.

