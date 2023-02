Nicolae Ciucă, la Forumul AmCham: Comisia Europeană prevede o creștere economică a României de 2,5 %. Vom fi peste media UE / video

Nicolae-Ionel Ciucă: Bună seara, Excelența Voastră, doamna ambasador, Excelența Voastră, domnule ambasador, distinși membri ai AmCham România, distinși invitați, doamnelor și domnilor! Nu de multe ori am ocazia să vorbesc în timpul unei cine și stăteam să mă gândesc cu ce să încep, dacă să intru direct în ceea ce mi-am propus ca abordare în seara aceasta sau să-i mulțumim bucătarului sau celui care plătește. Eu zic să-i mulțumim bucătarului, pentru că ne-a desfătat cu cina din această seară și, desigur, organizatorilor, gazdei noastre de astă seară, domnului președinte Ionuț Simion, pentru că, iată, ne-a adus să luăm decizia să ne întâlnim și să putem să ne aducem aminte și ce s-a întâmplat acum un an, dar, mai ales, ce s-a întâmplat acum 30 de ani.

Și dați-mi voie să vă mulțumesc pentru întreaga activitate și să vă urez mulți ani înainte, mai spornici și cu investiții mai multe! Dacă tot ați amintit de anul trecut și mă bucur că ați reținut răspunsul la întrebarea dumneavoastră, răspunsul meu la întrebarea dumneavoastră, că m-ați întrebat ce să faceți pentru noi - v-am răspuns: investiții, investiții, investiții. Ați investit, dar mai e loc. Ca atare, noi facem tot ceea ce trebuie astfel încât să asigurăm spațiul de investiții.

Mă bucur că ne revedem în acest format. Sunt onorat încă o dată să-i urez bun venit doamnei ambasador și, așa cum i-am menționat ieri după-amiază, subliniez și în această seară: nu este un moment facil pentru începerea mandatului de ambasador, dar ținând cont de experiența dumneavoastră, de echipa Ambasadei și de cooperarea și sprijinul nostru, cu certitudine, împreună vom reuși să facem față tuturor provocărilor și vă vom sprijini în tot ceea ce este nevoie, astfel încât să aveți un mandat de succes. Și mă bucur că este și domnul ambasador Muraru aici, pentru că și dumnealui are nevoie de același sprijin la Washington. Pentru noi este destul de dificil să îl ajutăm la o asemenea distanță, dar cu gândul și sufletește suntem alături de dumnealui și știm că face treabă foarte bună acolo. Au fost menționate o serie întreagă de evenimente, a fost menționat momentul celebrării celor 25 de ani de Parteneriat strategic. Doresc, la rândul meu, să menționez că acești 25, anul acesta 26 de ani, confirmă o relație consolidată între două state aflate într-un parteneriat strategic, iar din această sintagmă, „parteneriat strategic”, aș sublinia strategic, pentru că are conotații care într-adevăr impun decizii într-un context și într-o relație care să producă efecte pe termen mediu și lung. De aceea am foarte mare încredere în Parteneiatul strategic dintre România şi Statele Unite ale Americii.

A fost un an dificil anul 2022, a fost marcat de amenințări la adresa securității noastre, în faţa cărora lumea democratică a avut un răspuns ferm, comun şi integrat. Practic, cred că aceasta este esența a tot ceea ce s-a întâmplat în anul 2022, voința Ucrainei de a se apăra şi solidaritatea, şi unitatea Alianței Nord-Atlantice, a Uniunii Europene pentru a sprijini Ucraina, pentru a ajuta cetățenii ucraineni şi a face tot ceea ce este posibil, astfel încât Ucraina să poată să-şi apere teritoriile. Alianța Nord-Atlantică a dovedit în această perioadă capacitatea de a-şi apăra cetățenii, economiile şi teritoriile, de a-şi actualiza orientările strategice pentru a reflecta noul mediu de securitate. La rândul său, România este o ţară sigură şi un partener de încredere al Statelor Unite ale Americii, iar acești factori sunt definitorii nu numai pentru relația noastră bilaterală, ci şi pentru dinamica Alianței Nord-Atlantice şi pentru ceea ce înseamnă să continuăm să facem tot ceea ce ne stă în putință pentru întărirea acestui parteneriat, nu numai pe componenta militară, ci în mod deosebit pe componenta economică.

La forumul AmCham organizat în urmă cu un an, la care, de asemenea, încă o dată subliniez, am avut plăcerea să particip, am venit cu mesajul "Investim împreună, construim împreună". Faptul că România a înregistrat în anul 2022 o creștere economică de 4,8%, peste estimarea Comisiei Europene, este confirmarea faptului că împreună am reușit să investim și să construim eficient în beneficiul societății, cetățenilor și mediului de afaceri. Rezultatele colaborării noastre, ale investițiilor și proiectelor dezvoltate împreună se reflectă și în nivelul investițiilor străine directe care au ajuns la aproape 11 miliarde de euro, cu peste 33% mai mari decât în anul 2021, precum și în creșterea cu peste 25% a numărului firmelor și companiilor nou înființate în țara noastră. Aceste rezultate reprezintă o fundație solidă pentru continuarea colaborării mediului de afaceri cu Guvernul României și pentru concretizarea perspectivelor încurajatoare pentru anul 2023, dar și pentru anul viitor. Previziunile economice de iarnă ale Comisiei Europene situează România între primele state europene în ceea ce privește creșterea estimată a Produsului Intern Brut, peste media Uniunii Europene și este prezentată o cifră de 2,5%.

Așa cum am spus de fiecare data, reiterez și acum, principalul motor de creștere îl reprezintă punerea în aplicare a reformelor și investițiilor finanțate prin Planul de Redresare și Reziliență și Reziliență, la care se adaugă cele disponibile prin Cadrul Financiar Multianual și de la bugetul de stat, dar și investițiile companiilor străine, dar și cele ale companiilor românești.

Este un context ce deschide României noi oportunități de investiții orientate către digitalizare, energie, infrastructură, mediu și sănătate, sectoare care vor contribui la modernizarea țării și îmbunătățirea vieții cetăţenilor României.

În privința digitalizării, am aprobat în Guvern cadrul necesar dezvoltării platformei de cloud guvernamental, cea mai importantă investiție în domeniul transformării digitale, în valoare de peste o jumătate de miliard de euro.

De asemenea, am aprobat soluțiile legislative pentru a asigura emiterea primelor 5 milioane de cărți electronice de identitate din fonduri PNRR și a pune astfel la dispoziția cetățenilor servicii publice mai rapide și mai eficiente. /…/

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News