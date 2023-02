Nicola Sturgeon, premierul Scoţiei, anunţă că a venit timpul să demisioneze

Aceasta a făcut anunţul într-o conferinţă de presă susţinută în Edinburgh, unde a explicat şi că va rămâne ca premier interimar până când va fi ales succesorul ei.

"A fost un privilegiu pentru măsură să am această funcţie. Din primul moment, am crezut că o parte din munca mea va consta în a şti când este timpul să fac loc altcuiva. Şi când acel timp vine, să am curajul să mă dau la o parte, chiar dacă, pentru mulţi din ţară şi din partid, ar putea părea prea curând. În inima şi mintea mea ştiu că acel moment e acum. E corect pentru mine, pentru partid, pentru ţară.

Astfel, azi îmi anunţ intenţia de a demisiona din funcţia de prim-ministru şi de preşedinte al partidului", a declarat Sturgeon, citată de BBC.

Pentru mulţi, Nicola Sturgeon a devenit chipul independenţei în perioada petrecută ca premier al Scoţiei. Dar nu se ştie încă dacă şi când va avea loc un referendum de desprindere a Scoţiei de Regatul Unit.

Jumătate dintre scoţieni susţin independenţa

Sprijinul faţă de independenţa Scoţiei a crescut la 56%, relevă un sondaj Ipsos publicat miercuri, la două săptămâni după ce Curtea Supremă a Marii Britanii a stopat o tentativă a guvernului de la Edinburgh de a organiza un nou referendum de independenţă anul viitor, transmite Reuters.



Sondajul, realizat pe un eşantion de 1.065 de persoane de peste 16 ani de pe întreg teritoriul Scoţiei, a arătat că sprijinul pentru independenţă a crescut cu şase puncte procentuale de la precedenta anchetă din luna mai.



Lăsându-i deoparte pe indecişi, numai 44% dintre respondenţi s-au pronunţat pentru rămânerea în Regatul Unit.



Conform aceluiaşi sondaj, Partidul Naţional Scoţian (SNP), condus de prim-ministrul Nicola Sturgeon, ar câştiga mai mult de jumătate din voturi la viitoarele alegeri, aşteptate în 2024. Nicola Sturgeon a promis că va candida doar dacă se va pune problema independenţei Scoţiei, făcând din scrutin un referendum 'de facto'.



Sondajul a arătat 'o creştere a sprijinului atât faţă de independenţă, cât şi faţă de SNP', a comentat Emily Gray, director al Ipsos Scotland.



'Dacă este vorba despre un impuls temporar în urma recentei decizii a Curţii Supreme sau despre o tendinţă cu durată mai lungă rămâne să vedem', a adăugat ea.



În urma unui referendum în 2014, locuitorii Scoţiei au respins cu un raport de voturi de 55% la 45% încetarea uniunii de peste 300 de ani cu Anglia.



Cu toate acestea, apelurile în favoarea independenţei au primit un impuls după votul de 52%-48% în favoarea Brexitului doi ani mai târziu, o decizie căreia majoritatea scoţienilor i s-au opus.



Până recent, sondajele sugerau că scoţienii au rămas egal divizaţi în privinţa independenţei şi că un referendum ar da un rezultat prea strâns pentru a fi decisiv.



Sprijinul în favoarea independenţei a atins pentru scurt timp un scor record de 58% în 2020, când guvernul de la Edinburgh a câştigat o susţinere largă pentru felul în care a gestionat pandemia de COVID-19.



În cursul acestui an, SNP şi-a anunţat intenţia de a organiza în octombrie 2023 un vot consultativ cu privire la secesiune, arătând însă că acesta va trebui să fie legal şi recunoscut internaţional.



Guvernul de la Londra a afirmat în mod repetat că nu îşi va da acordul pentru un nou plebiscit şi că un vot pe tema independenţei ar trebui să fie un eveniment unic într-o generaţie.



Printr-o hotărâre în unanimitate, Curtea Supremă a stabilit la 23 noiembrie că decizia cu privire la convocarea unui referendum nu poate fi luată fără consimţământul parlamentului britanic.



Naţionaliştii scoţieni au spus că hotărârea Curţii a scos în evidenţă necesitatea ce Edinburgh să se elibereze de a mai fi condus de Londra, şi că sunt prinşi într-o uniune politică fără nicio cale spre autodeterminare în baza dreptului internaţional.



Potrivit intenţiilor de vot exprimate în sondajul Ipsos, SNP ar câştiga 58 de locuri la viitoarele alegeri generale, laburiştii scoţieni doar un mandat, iar conservatorii premierului britanic Rishi Sunak şi celelalte partide nu ar obţine niciun loc din partea Scoţiei în Camera Comunelor, scrie Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News