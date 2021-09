Nico, diagnostic dur. De ce boală suferă artista: Mi-e frică, trebuie controlată

Nico este una dintre artistele care apare mereu cu zâmbetul pe buze, mereu fericită și își ține de multe ori problemele și viața personală departe de ochii curioșilor.

Acum, vedeta a făcut un anunț care i-a speriat pe fani, dar a clarificat toată situația despre problema de sănătate care-i dă bătăi de cap.

Din spusele artistei, se pare că este vorba despre o boală ereditară, adică o "moștenire" de familie, una destul de neplăcută.

Într-un interviu pentru Antena Stars, Nico a spus că merge regulat la medic pentru a-și face analize și asta pentru că boala ei poate suferi oricând complicații și poate să-i pună viața în pericol.

Mai mult, nu este singura din familie care are această boală, în aceeași situație fiind și surorile sale.

De ce boală suferă Nico și surorile ei

Ei bine, este vorba despre insuficiență venoasă, iar frica cea mare pe care o are Nico este să nu facă tromboză.

"Am fost să-mi verific picioarele, pentru că eu în fiecare an îmi fac control. Mi-e frică de tromboză, de alte chestii care pot apărea. E insuficiență venoasă. La mine e o chestie ereditară. Și eu și surorile mele avem aceeași chestie", a declarat Nico, la Antena Stars.

Artista spune că boala de care suferă nu este una dureroasă, din fericire. Totuși, din punct de vedere estetic este destul de deranjantă, explică aceasta. Nico spune că afecțiunea este asemănătoare cu varicele, însă nu poate face vasele de sânge să dispară, tot ce poate face este să meargă la medic cu sfințenie și să aibă grijă ca lucrurile să nu se agraveze.

"Circulația periferică este un pic stricată. Dureri nu am deloc, dar este inestetic. Sunt vasele superficiale ieșite un pic, se văd. Nu am varice, am doar vasele astea roșii care ies la suprafață. Nu am ce să fac pentru că e moștenită. Trebuie controlată”, a mai spus artista.