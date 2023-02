Netflix începe "lupta" cu cei care împart conturile. Măsuri implementate în Spania şi Portugalia. Câte persoane din afara locuinţei mai pot folosi contul

Cel mai mare serviciu de streaming din lume, Netflix a promis investitorilor că va lua măsuri pentru a reduce numărul persoanelor care folosesc acelaşi cont. Asta deşi în trecut compania afirma că "dragostea înseamnă şi să împarţi o parolă".

Acum, Netflix caută metode prin care să monetizeze împărţirea conturilor, după ce a înregistrat cea mai mare pierdere de abonaţi din ultimul deceniu. Deşi la nivel mondial sunt 230 milioane de abonaţi, compania este de părere că peste 100 de milioane de conturi sunt folosite de mult mai multe persoane.

Astfel, în Canada, Noua Zeelandă, Portugalia şi Spania, a fost introdusă o taxă pentru "membrii extra". Concret, utilizatorii trebuie să stabilească o locaţie principală şi, în cazul în care vor să adauge una sau două locaţii secundare să plătească în plus pentru acestea. În Canada, costul pentru subconturi va fi de 8 dolari canadieni pe lună, în Noua Zeelendă 8 dolari neozeelandezi, în Portugalia 4 euro pe subcont, iar în Spania 6 euro. Netflix nu a anunţat încă momentul în care această măsură va fi disponibilă şi în alte ţări, scrie Cnet.

În Chile, Costa Rica şi Peru, ţări unde această taxă a fost deja testată, costul pentru un subcont era de aproximativ 25% din valoarea planului standard de abonament. Dar în Canada, Noua Zeelandă, Portugalia şi Spania preţurile sunt chiar de două ori mai mari decât abonamentul standard.

Regizorul Steven Spielberg critică platformele de streaming

Steven Spielberg a declarat într-un interviu acordat pentru cotidianul The New York Times că serviciile de streaming precum HBO Max "i-au aruncat sub autobuz" pe unii dintre prietenii lui cineaşti atunci când directorii acestor companii au ales "fără menajamente" să nu mai lanseze filmele unor regizori celebri în cinematografe, ci pe platformele lor online, informează revista Variety.



Regizorul american, care are în palmares trei premii Oscar, s-a referit la decizia grupului Warner Bros. de a-şi lansa toate filmele din 2021 atât pe HBO Max, cât şi în cinematografe, în aceeaşi zi. După părerea lui Spielberg, acea decizie a schimbat obiceiurile de consum ale spectatorilor adulţi.



"Pandemia a creat o oportunitate pentru platformele de streaming de a-şi creşte numărul de abonaţi până la niveluri record şi, totodată, de a-i arunca sub autobuz pe unii dintre cei mai buni prieteni ai mei cineaşti, întrucât s-a decis fără menajamente ca filmele lor să nu mai beneficieze de lansări în cinematografe", a declarat Steven Spielberg. "Au fost plătiţi, însă filmele lor au fost brusc trimise, în acest caz, pe platforma HBO Max. Acesta este cazul la care mă refer. Apoi, totul a început să se schimbe", a adăugat cineastul american.



"Cred că spectatorii mai vârstnici au fost uşuraţi că nu au mai trebuit să calce peste popcorn lipicios. Dar cred în acelaşi timp că pentru aceiaşi spectatori mai experimentaţi, odată ce ei păşesc în cinematograf, magia de a se afla într-o situaţie socială alături de persoane necunoscute, reprezintă ceva tonic. Depinde apoi doar de filme dacă sunt suficient de bune pentru a-i face pe toţi spectatorii să îşi spună unul altuia acest lucru după ce luminile se aprind din nou", a mai spus Steven Spielberg, citat de Agerpres.

