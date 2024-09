Nepotul Andei Călugăreanu a trecut în clasa a II-a. Cum a reușit Ioana Tufaru să-i cumpere rechizite cu numai 17 lei

Luca, fiul Ioanei Tufaru, a trecut în clasa a II-a. Femeia a reușit în cele din urmă să-l înscrie, după ce a fost refuzat de nu mai puțin de patru școli. A primit pentru școală, pentru fiul ei, un ghiozdan plin cu rechizite, de la o biserică. Așa că nu i-a mai rămas să cumpere decât ce a considerat că-i lipsește băiatului de pe lista cu rechizite: creioane, pensule și lipici pentru care a plătit doar 17 lei. Restul le are din anii trecuți, iar duminica Luca a primit de la biserică un ghiozdan plin cu de toate.

“Ghiozdan nu am luat. Și nimic ce ține de rechizite de școală. Are acasă două ghiozdane pline cu tot ce trebuie și mai primește unul duminică de la o biserică. Am cumpărat totuși ceva suplimentar ce nu avea, niște creioane, lipici pentru lucru manual și pensule pentru pictură. Și un tricou, ei nu au uniformă la școală. Mai trebuie doar să cumpăr stilou, că în cele două ghiozdane sunt de toate, doar stilou, nu! În total, ce am cumpărat, m-a costat 17 lei. Deci, mă pot considera o mamă fericită anul ăsta, că nu am cumpărat rechizite. Prefer să investesc banii în cărți, în haine, etc”, a declarat Ioana Tufaru pentru Fanatik.

Atentă cu cheltuielile în fiecare lună

Se știe deja că fiica Andei Călugăreanu face economii și își drămuiește fiecare ban pe lună, în așa fel încât să îi ajungă până la următoarea lună. Și înainte era atentă la cheltuieli, însă de când s-a mutat cu chirie și nu mai locuiește în garsoniera pusă la dispoziție de Gigi Becali, unde nu plătea nici utilități, e și mai chibzuită la capitolul bani.

Ioana a mai spus pentru publicația amintită că micuțul Luca s-ar fi plictisit teribil pe timpul vacanței de vară și că abia a așteptat să înceapă școala. “În fiecare început de an școlar am emoții și poate mai mari decât el. Da, e nerăbdător, mi-a spus că e prea lungă vacanța, că s-a plictisit și că vrea la școală că îi e dor de doamna Aurelia și de colegii lui. Le dorim mult succes tuturor copiilor în noul an școlar!”, ne-a mai spus fiica Andei Călugăreanu.

Din ce bani trăiește Ioana Tufaru

Ioana Tufaru își asigură existența din ajutorul social și din drepturile de autor pe care le primește de pe urma mamei sale, Anda Călugăreanu. Este vorba despre o sumă modestă din care trebuie să se întrețină trei persoane. Ionuț a fost nevoit să renunțe la locul de muncă din cauza problemelor de sănătate. Cu toate astea, cei trei merg în fiecare vară la mare, în casă e mereu mâncare gătită iar băiețelul are hăinuțe și încălțăminte în vogă, asemenea puștilor de vârsta lui cu părinți mai înstăriți.

”Nu, nu am un loc de muncă stabil și deocamdată nici nu caut! Câștig din ajutorul social de 800 de lei, mă descurc greu financiar, dar nu mă plang! Da, iau și drepturile de autor. Venitul lunar este în jur de 1.500 de lei. Ionuț nu mai lucrează din cauza problemelor de sănătate pe care le are. Așteptăm să treacă pandemia să își facă pensie pe caz de boală.”, mărturisea Ioana Tufaru, în urmă cu ceva timp, pentru Ciao.

