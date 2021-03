Nava Diana, PRIMA croazieră în Delta Dunării. Revoluție în turismul din România, senzații TARI, experiență UNICĂ, peisaje ce-ți taie răsuflarea

Vezi și: Nava de croazieră Diana, PREMIERĂ pentru turismul din România. Experiență pentru iubitorii de călătorii. Barna Tanczos a TĂIAT panglica

De mai bine de un an, pandemia de COVID-19 ne-a blocat pe toți în case, ne-a luat bucuria de a călători și de a descoperi locuri noi. În timp ce mulți dintre noi aleg destinații exotice, destinații aflate la sute sau mii de kilometri distanță de România, obiectivele din țara noastră rămân adeseori nedescoperite.

Prima croazieră în Delta Dunării. Cel mai nou concept pentru turismul din România

Delta Dunării este una dintre destinațiile turistice rar vizitate și puțin apreciate, lucru care ar trebui să se schimbe începând cu 2021. Și chiar dacă ați spune că Delta este bună de vizitat doar vara, ei bine, nu. Am fost prezenți în weekendul 5 - 8 martie în Delta Dunării, am luat parte la unul dintre cele mai interesante proiecte proaspăt lansate în România și în Delta Dunării și putem să vă spunem ferm că peisajele sunt la fel de frumoase și pe timpul iernii, iar activitățile sunt pe măsură.

În weekend s-a lansat un nou produs turistic: "Turism responsabil pe cele trei brațe de vărsare ale Dunării în Marea Neagră", la care a luat parte și ministrul Barna Tanczos.

Asociația de Management al Destinației Turistice Delta Dunării împreună cu armatorul Marius Crivțonencu, au inaugurat Nava de Croazieră Diana care va deveni astfel parte componentă a turismului deltaic, o premieră pentru turismul din România și care vine la pachet cu o ofertă ce prezintă Delta pe toate cele trei brațe de vărsare în Marea Neagră.

În vremuri de COVID-19, speranța vine din Delta Dunării

Într-o perioadă în care mulți ar face un pas în spate, într-o industrie grav afectată, acum, când mare parte din flota navală din întreaga lume este blocată la mal, Marius Crivțonencu a decis să ofere o experiență turistică unică și să dea o șansă nu Deltei, ci oamenilor care trebuie să o descopere în toată splendoarea ei, în orice anotimp.

Astfel, armatorul Marius Crivțonencu ne-a fost gazdă în experiența numită: Croazieră în Delta Dunării, prima de altfel din România. Mai exact, este vorba despre o lansare a navei fluviale de croazieră, MS Diana, ce promovează în exclusivitate turismul din Delta Dunării pe cele trei brațe de vărsare: Chilia, Sulina şi Sf. Gheorghe. Recent renovată, nava este gata să ofere turiștilor siguranța în vremuri de COVID-19, relaxare, activități diverse, peisaje ce-ți taie răsuflarea, descoperirea gastronomiei locale, tradițiilor locale, experiențe noi și de neuitat.

Activități fascinante în croazieră. Ce faci în croaziera pe nava Diana

Încă de când am ajuns la navă, am fost primiți cu multă căldură, am primit instructajul de siguranță la bord, am fost prezenți la momentul tăierii panglicii și ulterior am început desoperirea bucatelor locale și a culturii.

Primele două nopți le-am petrecut acostați în orașul Sulina și am primit un program de activități interesant. Prima zi a experienței din Deltă a început cu o excursie pe canale, Golful Misura, un drum cu bărcile rapide spre Pădurea Letea, o călătorie pe apă de cca. o oră, cu un ghid ce ne-a povestit istoria locurilor și ne-a pregătit pentru ce urmează să vedem în celebra pădure.

Deși am urcat în bărci cu o ușoară frică de apă și de valuri, senzația drumului a fost incredibilă. În ciuda vitezei și a valurilor mici pe alocuri, care se formează atunci când o altă ambarcațiune trece pe lângă tine, în barcă nu se simte nimic, deci am câștigat încredere imediat și am putut să trăim aventura pe măsură și să ne bucurăm natură.

Ajunși în satul Letea, cu temperaturi de început de lună martie, în bătaia vântului, dar bine îmbrăcați, am pornit cu mașinile speciale către pădure, pe un drum de încă o oră, un drum care ne-a scos în cale case tradiționale, peisaje excepționale, păsări, vegetație și de la un punct, o mulțime de cai sălbatici, pentru care este cunoscută Pădurea Letea și dune de nisip.

A doua zi, a continuat cu vizitarea orașului Sulina, un oraș de 329,6 km², cu aproximativ 3.663 de locuitori și cu o multitudine de obiective, povești și legende pe care trebuie să le vezi și asculți obligatoriu atunci când ajungi aici. Conduși de un ghid experimentat, am luat la pas fiecare colțișor al orașului.

Ambele zile în orașul Sulina s-au încheiat cu momente artistice ale Ansamblului Cultural al Casei de Cultură Sulina și al Ansamblului Rușilor Lipoveni din Sulina.

Produse naturale, tradiționale și rețete specifice zonei în meniul de pe navă

În ceea ce privește descoperirea gastronomiei locale, toate produsele necesare pentru organizarea meselor tradiționale provin de la producătorii locale și mai mult de atât, fiecare croaziera va cuprinde degustări de vinuri locale din Podgoria Niculițel și cu degustări de produse din ciocolată, produse de un producător din Tulcea ce are premii importante câștigate la competiții europene.

Pe lângă toate activitățile, nimic nu se compară cu răsăriturile și apusurile văzute de pe terasa navei, imagini ce-ți taie răsuflarea la propriu.

Mai multe pachete, mai multe destinații. Nava Diana ajunge și la Ismail, Ucraina

"Abordăm dezvoltarea turismului și pachete turistice pentru români și oaspeți de pretutindeni pentru zona Deltei, pe o variantă vapor de croazieră dedicat exclusiv Deltei. Vom pregăti împreună în perioada viitoare un pachet turistic prin care să arătăm cele trei brațe ale Deltei, Chilia, Sulina și Sfântu Gheorghe. Este un proiect care a pornit în urmă cu câțiva ani, când am reușit să coagulez experiența de marinar, cu cea de armator, cu cea de investitor în turism, iar prin proiectul "Croazieră în Delta Dunării cu vaporul Diana" dorim ca acest început că arate că se poate și avem nevoie să arătăm aceste frumuseți și natura la ea acasă, pe tot parcursul unui sejur, unei vacanțe. De aceea am căutat prin acest pachet, prin acest proiect să încurajăm comunitățile locale, meșteșugurile locale, tradițiilor locale, bucatele culinare din zonă, astfel încât să arătăm că se poate și că Delta este unică în Europa prin ceea ce oferă.

Acum vom deschide acest proiect cu o croazieră pe brațul Sulina, urmând ca pachetul de 7 nopți să fie pe brațul Chilia, cu escală al Ismail, e un proiect transfrontalier dezvoltat și încurajat de autoritățile din Ismail și Tulcea, apoi pe brațul Sulina, continuând cu brațul Sfântu Gheorghe, cu minunata vărsare a Dunării în mare, cu frumusețile rezervației în care ne aflăm, de la Tulcea și până la vărsare", a spus Marius Crivțonencu, gazda noastră.

Cei care doresc să experimenteze, să se bucure și să descopere Delta Dunării, găsesc mai multe informații pe pagina de Facebook - www.facebook.com/CroaziereDeltaDunarii sau pe site-ul - www.croaziere-deltadunarii.ro