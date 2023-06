Naţionala României de tenis de masă, aproape de o mare performanţă. Va juca finala Campionatului European

Primul punct al meciului a fost câştigat de Franţa, la meciul de dublu, unde perechea Prithika Pavade/Camille Lutz a trecut de cuplul Adina Diaconu/Elizabeta Samara cu 3-2 (11-9, 8-11, 9-11, 11-4, 11-9).

A intrat, însă, în scenă, campioana europeană Bernadette Szocs, care a învins-o pe Jia Nan Yuan cu 3-0 (12-10, 11-6, 11-9). Elisabeta Samara a învins-o pe Camille Lutz cu 3-0 (11-6, 11-8, 11-3), iar Bernadette Szocs s-a impus cu 3-1 (11-9, 6-11, 11-7, 11-7) şi în duelul cu Prithika Pavade.



În cealaltă semifinală, Germania a dispus de Portugalia cu 3-0.

Ocazia revanşei pentru tricolore





Finala România - Germania, care va avea loc sâmbătă, de la ora 15:30, va fi o reeditare a celei de la ediţia precedentă a Jocurilor Europene, Minsk 2019, încheiată cu victoria Germaniei cu 3-0.



România a obţinut până acum trei medalii la tenis de masă la Jocurile Europene din Polonia, aur prin Bernadette Szocs, bronz prin Elizabeta Samara şi perechea Ovidiu Ionescu/Bernadette Szocs la dublu mixt.



Palmaresul României la tenis de masă la Jocurile Europene înaintea ediţiei din Polonia era de două medalii de argint, ambele la Minsk în 2019 - la echipe feminin (Bernadette Szocs, Elizabeta Samara, Daniela Dodean Monteiro) şi dublu mixt (Ovidiu Ionescu, Bernadette Szocs), scrie Agerpres.

Bernadette Szocs, după câştigarea trofeului european: Mi s-a îndeplinit visul

"Mi s-a îndeplinit visul! E prima dată în proba de simplu feminin când reuşesc să aduc aurul într-un campionat atât de important. Nu mai am cuvinte, sunt cea mai fericită. Am avut oameni lângă mine care au crezut în mine. Vă mulţumesc! Vreau să le transmit tuturor să creadă în visurile lor, pentru că şi eu am visat la medalia asta de aur şi iată că visurile devin realitate", a spus sportiva conform paginii oficiale de Facebook a Federaţiei Române de Tenis de Masă.

