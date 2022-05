Narcisa Suciu, dezvăluiri despre viaţa din Finlanda. Fiica ei a inspirat-o să facă o nouă schimbare

În vârstă de 46 de ani, acum cântăreața Narcisa Suciu, și-a găsit jumătatea în persoana unui finlandez cu nouă ani mai mare. Ea are o fiică dintr-o relație anterioară. Fata ei, Daria, a inspirat-o să scrie chiar şi o carte. Este, practic, o carte care se scrie singură. Mai exact, o carte-album pe care fiecare mamă e invitată să o completeze, scriind în spațiile lăsate libere.

Şi-a pierdut mama în adolescenţă

„Eu nu am apucat să o întreb pe mama lucruri, pentru că eu când am pierdut-o pe mama aveam 17 ani, iar mama avea 50. Pe măsura ce fiica mea creștea și îmi punea întrebări despre mama, am început să îmi dau seama că nu știu multe lucruri despre mama și mi-am dat seama că nu aș vrea să se perpetueze asta și în familia ei. Aș vrea să le poată spune cum era mama ei. Pentru că niciodată nu apuci să afli tot, am început să scriu întrebările astea cu pixul pe caiet și pe urmă mi-am dat seama că ar putea fi o carte”, mărturisea Narcisa, cu ceva timp în urmă, pentru Antena 3.

Viaţa i s-a schimbat când s-a mutat în Finlanda

Narcisa Suciu e stabilită în Finlanda de aproximativ 11 ani și tot de atât timp e căsătorită cu un finlandez. Veikko Miettinen e bărbatul care i-a devenit cântăreței soț în 2010. Artista şi-a cunoscut soţul pe internet, pe un site de socializare. După un an de relație la distanță, au decis că e momentul să meargă mai departe. „Dacă sunt fericită în Finlanda? Da! Cu sigu­ranţă, da! Altfel nu aş fi stat! Acum e lumină şi linişte în sufletul meu şi sunt alături de un bărbat care mă iubeşte şi pe care îl iubesc. Veikko îmi oferă o viaţă tihnită şi confortabilă, nu trebuie să mă gândesc că trebuie să pun o pâine pe masă, aşa cum se întâmpla în România”, a povestit Narcisa Suciu într-un interviu, anul trecut, la Radio Impuls. Anul trecut a revenit într-o scurtă vacanță în România, ocazie cu care a lansat cartea și a scos o piesă împreună cu Gașca Zurli.

Narcisa Suciu s-a bucurat de mare succes în anii de după Revoluția din 1989 în România. Printre multe alte premii pe care le-a obţinut de-a lungul anilor, cântăreața a obţinut şi premiul 3 la Cerbul de Aur de la Braşov în anul 1997.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News