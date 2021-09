Naomi Hedman, despre relația cu Florin Ristei: A devenit ființa mea preferată. Mi-am depășit un rușinea

Florin Ristei și Naomi Hedman formează unul dintre cele mai apreciate și surprinzătoare cupluri din showbiz.

Cei doi s-au cunoscut la X Factor, atunci când Naomi a fost concurentă, iar la finalul anului 2020, cântărețul a cerut-o de soție.

Acum, cei doi au făcut un pictorial împreună și au vorbit despre relația lor.

Întrebați cum își amintesc momentul de pe scena X Factor, când s-au văzut pentru prima dată, dar și dacă a fost o scânteie încă de pe atunci, Florin Ristei a răspuns:

"Pai… nici de acum n-o să vorbim foarte mult despre relația noastră, pentru că de-asta e „a noastră" și ne place să o ținem intimă. Cu siguranță X Factor a fost triggerul pentru relație, iar din partea mea a fost o atracție din prima. M-a fascinat! Cu siguranță ne amintim amândoi momentul de parcă a fost ieri! Pentru prima dată mi-am depășit un pic rușinea și am făcut eu primul pas. Pasul a fost destul de natural, pentru că eram în elementul meu, pe scenă, iar asta m-a împins să am puțin curaj", a declarat Florin Ristei, într-un interviu pentru Viva!

"Prima noastră întâlnire a fost mai mult o recunoaștere. Cred că sufletele noastre se știau deja"

"Nu trebuie nimeni considerat un munte care trebuie cucerit sau vreun task care trebuie dus la bun sfârșit. Dacă trebuie să te chinui să-i fii cuiva pe plac, atunci probabil nu e persoana potrivită. Să fii autentic ar trebui să fie mai mult decât suficient, iar eu și Florin am fost naturali, a curs de la sine, în armonie. Fii cu cineva care face iubirea ușoară, chiar și în timpul unei pandemii!

Mi-am dat seama din prima că e foarte natural, amuzant, pasionat și profesionist în ceea ce face, iar apoi a devenit ființa mea preferată.

Prima noastră întâlnire a fost mai mult o recunoaștere la nivel inconștient, cred că sufletele noastre se știau deja", a completat Naomi Hedman.

Florin Ristei a făcut pasul cel mare

Juratul de la X Factor a dezvăluit, în cadrul unui podcast, că s-a logodit cu iubita sa, Naomi Hedman. Florin Ristei a cerut-o în căsătorie cu mai bine de jumătate de an în urmă, dar a ținut totul secret.

„M-am logodit, nu am zis nimănui. M-am logodit pe 30 decembrie, anul trecut”, a anunțat Florin Ristei, în cadrul podcastului. Cei doi s-au cunoscut la audițiile X-Factor, unde artistul este jurat.