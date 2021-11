Mutu, supărat după venirea Emmei Răducanu la Cluj: Ce ţară reprezintă?

”Cu toată sinceritatea și simpatia pe care o am pentru Emma Răducanu, e englezoaică, nu-i româncă! Tată român și mamă chinezoaică! Ce țară reprezintă însă?

A câștigat Wimbledon (n.r. US Open) și acum toată lumea e cu 'ce faci'! Bine că nu ne-am dus și cu două sarmale la aeroport când a venit… Și noi o aveam acolo pe Simona, care e superstar pe lângă Emma…”, a fost reacția lui Adrian Mutu, conform Digisport.

Emma Răducanu, trimisă la psiholog de un mare campion

Ronnie O'Sullivan, multiplu campion mondial la Snooker, îi recomandă Emmei Răducanu să meargă la psiholog.

„Mă uit la Emma Răducanu și sunt foarte îngrijorat pentru că pare să fie multă presiune pe ea. Cel mai bun apel telefonic pe care l-ar putea da e cel către Steve Peters (psihiatru sportiv, n.r.). Cred că în acest moment nu este vorba despre capacitatea ei de a juca tenis, ci doar despre cum gestionează lucrurile din jurul său. Emmei Răducanu nu trebuie să i se spună cum să lovească o minge de tenis, câteodată pur și simplu ai nevoie de cineva care să te înțeleagă și care să gestioneze presiunea. (…) Partea dificilă este ai o stare bună de spirit și să faci față presiunii care vine odată cu așteptările. (…) O iubesc pe această Emma Răducanu. Cred doar că ar trebui să îl coopteze pe Steve Pieters, e cea mai bună afacere pe care poți s-o faci vreodată”, a spus cel mai cunoscut jucător de snooker, pentru Eurosport.

Răducanu a vorbit în română la Cluj

Emma Răducanu a răspuns întrebărilor într-o limbă română suprinzător de corectă.

„Aș vrea să încerc în română și, dacă nu mai pot, schimb” – așa a început Emma Răducanu răspunsurile. Ea a continuat apoi cu o cursivitate remarcabilă: „A fost un meci foarte dificil, ea a fost foarte tare, dar cred că nu am jucat atât de bine, dar am câștigat și sunt foarte bucuroasă acum. Vreau să mulțumesc foarte mult, turneul e foarte bine organizat și îmi place foarte mult în Romania, îmi place foarte mult aici. A fost foarte bine, dar dificil azi, ea are experiență, iar eu am doar 18 ani. Nu am jucat bine, dar am reușit să revin și am câștigat. Ea a servit bine dar am reușit să returnez.”

Răspunzând din nou la întrebarea referitoare la mâncarea ei preferată, Emma Răducanu a a spus: „Ciorbă de perișoare, dar acum am mâncat numai ciorbă de legume. Mai aștept un pic și o să mănânc sarmale. Îmi plac și mămăliga și papanașii”

„Am memorii foarte frumoase din țară și mulțumesc mult pentru suportul primit aici. Acum îmi e puțin rușine să vorbesc în română, dar dacă mai stau puțin aici o să învăț mai bine să vorbesc”, a mai spus, potrivit Mediafax, sportiva.