MTV Europe Music Awards 2021: Ed Sheeran şi BTS, principalii câştigători

Cântăreţul britanic Ed Sheeran a obţinut două dintre cele mai importante premii, 'Cel mai bun artist' şi 'Cel mai bun cântec' pentru 'Bad Habits', la cea de-a 28-a ediţie a Europe Music Awards ale reţelei MTV, desfăşurată duminică seara în capitala Ungariei. Pe scena de la Papp Laszlo Budapest Sportarena, trupa sud-coreeană BTS a fost încoronată cu cele mai multe premii - patru în total: 'Cel mai bun grup' şi 'Cel mai bun artist pop', precum şi 'Cel mai bun artist K-Pop' şi 'Cei mai buni fani'.

În schimb, Justin Bieber, care a avut cele mai multe nominalizări, a plecat cu mâna goală. Primul premiu decernat la gala de la Budapesta a fost însă acordat lui Maluma, cel mai bun artist latino. În discursul său, artistul columbian a mulţumit echipei şi mamei sale ('Mamă, te iubesc', a spus el în spaniolă), după ce s-a declarat 'foarte mândru să fie latino'.

Distincţia de 'Cel mai bun artist latino' este cu atât mai meritorie dacă luăm în considerare categoria rivalilor săi pentru acest premiu: Bad Bunny, J. Balvin, Rosalia, Rauw Alejandro şi Shakira, scrie EFE.

În ceea ce priveşte celelalte genuri muzicale, cântăreaţa americană originară din Trinidad şi Tobago Nicki Minaj a câştigat la hip-hop, formaţia italiană Maneskin, câştigătoarea Eurovision 2021 - la rock, muzicianul american Lil Nas X - cel mai bun videoclip, pentru controversatul 'Montero (Call Me By Your Name)', britanicul Yungblud - la muzică alternativă, în timp ce DJ-ul francez David Guetta este câştigătorul MTVEMA 2021 pentru cea mai bună muzică electronică, potrivit Agerpres.

Rapperiţa americană Saweetie, care a şi prezentat gala, a fost desemnată cel mai bun artist nou. Anul acesta a fost acordat şi premiul MTV EMA Generation Change Award, care onorează tinerii din întreaga lume care luptă pentru a promova 'egalitatea şi dragostea', combătând în acelaşi timp politicile anti-LGBTQ+. Diversitatea a triumfat şi datorită primei reprezentaţii de până acum a unui artist transgender, tânărul german Kim Petras. Aceasta a fost doar o altă parte a declaraţiei globale a MTV, la fel ca şi schema de culori a logo-ului din acest an, în care rozul a fost foarte prezent. În ţinută multicoloră şi însoţit de trupa sa, ambele lucruri rare, Ed Sheeran a interpretat 'Overpass Graffiti' şi ulterior 'Shivers', consemnează EFE.