Motociclistul care l-a bătut pe Mircea Badea și-a găsit nașul: ”Voiau să mă omoare, erau ca niște animale”

Luptătorul care a devenit cunoscut pentru că l-a bătut pe Mircea Badea, în cadrul unei lupte organizate, a declarat că a avut parte de un coșmar.

El a participat la un eveniment unde urmau să cânte artiști precum Dragonu AKA 47, Macanache, Eufonic, Clasimetric, Rotaru, Razie și Assan.

Lucrurile au luat o altă turnură atunci când Emi s-a întâlnit cu un vechi rival.

„Vă spun ce am zis și la Poliție. Am fost la un concert caritabil. Am plătit biletul, așa cum e și normal, că doar era o acțiune ca să ajutăm niște copii, dar mi-au dau și un ecuson de security.”

„Acolo m-am întâlnit cu cineva, un băiat cu care eram eu certat încă de când eram puști, am fost amândoi elevi la sală.”

„Am vorbit cu el, totul a fost bine, am fost amabili unul cu celălalt. M-a întrebat dacă am mai făcut sală, i-am zis că am sala mea de lupte, am mai vorbit una alta și, la un moment dat, chiar i-am arătat pătrățelele de pe burtă.”

„Dar nu am zis nimic că el a mai pus câteva kilograme, ba chiar l-am încurajat, i-am zis că dacă reia programul de sală și sportul scapă de ele”, a povestit Teodor Emi, pentru Fanatik.

Discuția care părea nevinovată s-a transformat în scandal

„Ne-am despărțit, totul bine. Apoi el m-a sunat pe Facebook, de la un prieten comun, și s-a apucat să mă înjure, mi-a zis că eu fac aroganțe cu el. M-a înjurat, l-am înjurat înapoi, apoi mi-a zis că vine peste mine. Am zis să plec de acolo, mi-am lăsat trotineta și am vrut să plec pe jos.”

„Am trecut printre oameni, am văzut niște suspecți, dar am trecut de ei, nu am vorbit cu niciunul, am trecut liniștit. Nu îi cunoșteam pe niciunul. De atunci, mi s-a tăiat filmul”

„M-au trezit niște băieți, eram plin de sânge, venise Salvarea și Jandarmeria. Ce mai îmi amintesc este că era unul în trening albastru și mi-a dat cu piciorul în gură, l-au recunoscut și martorii. Au sărit niște bodyguarzi de-ai locului să mă salveze, altfel mă făceau legumă.

„Mi-au dat în cap, cu o sticlă, cu un bolovan, cu o bâtă, nu știu. Mi-au dat în cap și apoi m-au luat la picioare, când eram jos. Voiau să mă omoare, erau ca niște animale, am avut noroc că s-au băgat acei oameni”

„M-am dus la Poliție, am depus plângere și i-am indicat pe toți cei pe care îi suspectez de această faptă.”, a continuat Teodor Emi, pentru sursa citată.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News